Dodon: Peste 2-3 luni, Tofan va deveni parte a „mlaștinii galbene” a PAS.

Președintele PSRM, Igor Dodon, a declarat că candidatul la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, se va confrunta peste două-trei luni cu „o presiune puternică din partea partidului de guvernare PAS”.

Despre aceasta a anunțat politicianul pe canalul său de Telegram, după consultările cu candidatul, care au avut loc după demisia fostului prim-ministru Alexandru Munteanu. La aceste întâlniri, și alte forțe de opoziție au refuzat să susțină potențialul cabinet, transmite rupor.md.

Potrivit lui Dodon, el l-a avertizat pe Tofan:

„Peste două-trei luni, domnul Tofan — iar astăzi i-am spus acest lucru direct — se va confrunta cu realitatea dură și va simți pe propria piele ce înseamnă „mlaștina galbenă” a PAS. Acest lucru se va întâmpla mult mai repede decât s-a întâmplat în cazul domnului Munteanu”. În opinia politicianului, Vasile Tofan va avea în această situație doar două opțiuni: „fie să devină parte a acestei „mlaștini galbene”, fie să-și asume responsabilitatea, să creeze un nou partid proeuropean pe flancul drept și să trimită PAS în istorie.”

Deși a participat la consultări, socialiștii au anunțat că nu vor susține noua componență a Guvernului. Într-un comunicat al PSRM se menționează:

„Poziția noastră rămâne neschimbată: nu vom vota pentru aprobarea acestui guvern și vom continua să insistăm asupra necesității organizării alegerilor parlamentare anticipate. Suntem convinși că doar cetățenii trebuie să decidă cine va conduce Republica Moldova, iar alegerile parlamentare anticipate sunt cea mai democratică modalitate de a depăși actuala criză politică”.

Restul fracțiunilor de opoziție au avut o atitudine și mai categorică față de procesul de formare a guvernului. Fracțiunea Partidului Comuniștilor (PCRM) a refuzat complet negocierile. Lidera comuniștilor, Diana Caraman, a explicat această decizie prin faptul că „Partidul Comuniștilor nu se va compromite cu o guvernare antipopulară și coruptă”.

Întâlnirea lui Vasile Tofan cu fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a fost anulată din cauza întârzierii candidatului cu un minut. Liderul formațiunii, Renato Usatîi, a anunțat pe Facebook că, din cauza lipsei de punctualitate a pretendentului la funcția de premier, membrii fracțiunii au părăsit sala fără să se întâlnească cu el.