Dodon: Participarea Maiei Sandu în „Coaliția de Voință” reprezintă o încălcare gravă a neutralității Moldovei.

Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a calificat participarea președintei Maia Sandu la ședința „Coaliției Voinței” drept o încălcare gravă a neutralității Republicii Moldova.

Despre acest lucru a scris el pe canalul său de Telegram, menționând că „liderii acestei coaliții declară deschis obiectivele lor: să continue sprijinul militar pentru Ucraina și să arate Moscovei că ei „nu s-au săturat de război”, transmite infotag.md.

„Mai mult, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ieri organizarea unor exerciții militare ale coaliției în țările vecine Ucrainei. Vor să includă în această listă și Republica Moldova neutră?!”, s-a indignat Dodon.

Potrivit lui, „în loc să păstrăm țara noastră în afara confruntărilor străine, Maia Sandu o implică pas cu pas în jocuri geopolitice periculoase”.

„Cetățenii noștri doresc pace, securitate și stabilitate, nu transformarea Moldovei într-un instrument al intereselor altora. Locul nostru este printre statele care fac tot posibilul pentru păstrarea păcii, nu pentru a alimenta o nouă confruntare”, este convins fostul președinte al Moldovei.