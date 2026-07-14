theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Infotag.md logoInfotag
14 Iulie 2026, 14:00
2 926
Copiază linkul
Link copiat

Dodon: Participarea Maiei Sandu în „Coaliția de Voință” reprezintă o încălcare gravă a neutralității Moldovei

Președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a calificat participarea președintei Maia Sandu la ședința „Coaliției Voinței” drept o încălcare gravă a neutralității Republicii Moldova.

Dodon: Participarea Maiei Sandu în „Coaliția de Voință” reprezintă o încălcare gravă a neutralității Moldovei.
Dodon: Participarea Maiei Sandu în „Coaliția de Voință” reprezintă o încălcare gravă a neutralității Moldovei.

Despre acest lucru a scris el pe canalul său de Telegram, menționând că „liderii acestei coaliții declară deschis obiectivele lor: să continue sprijinul militar pentru Ucraina și să arate Moscovei că ei „nu s-au săturat de război”, transmite infotag.md.

„Mai mult, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat ieri organizarea unor exerciții militare ale coaliției în țările vecine Ucrainei. Vor să includă în această listă și Republica Moldova neutră?!”, s-a indignat Dodon.

Potrivit lui, „în loc să păstrăm țara noastră în afara confruntărilor străine, Maia Sandu o implică pas cu pas în jocuri geopolitice periculoase”.

„Cetățenii noștri doresc pace, securitate și stabilitate, nu transformarea Moldovei într-un instrument al intereselor altora. Locul nostru este printre statele care fac tot posibilul pentru păstrarea păcii, nu pentru a alimenta o nouă confruntare”, este convins fostul președinte al Moldovei.

Sursă
Infotag.md logoInfotag
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici