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unimedia.info logounimedia
8 Iulie 2026, 07:36
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Dodon: Până la sfârșitul toamnei, țara se poate confrunta cu o nouă criză politică

Liderul PSRM consideră că numirea unui nou prim-ministru nu va rezolva problemele acumulate ale țării.

Dodon: Până la sfârșitul toamnei, țara se poate confrunta cu o nouă criză politică.
Dodon: Până la sfârșitul toamnei, țara se poate confrunta cu o nouă criză politică.

În opinia sa, dacă actuala direcție a puterii va fi menținută, Moldova se poate confrunta cu o nouă criză politică chiar până la sfârșitul toamnei.

„Astăzi, instituțiile de stat funcționează pe principiul loialității politice, nu al profesionalismului. Țara nu are o strategie de dezvoltare pe termen lung, bugetul rămâne dependent de noi împrumuturi externe, persistă riscuri serioase în domeniul energetic, iar multe decizii în politica fiscală și în administrația publică locală provoacă îngrijorări în rândul mediului de afaceri și al cetățenilor. Dacă această direcție se va menține, până la sfârșitul toamnei ne putem confrunta cu o nouă criză politică, iar apoi țara va avea o iarnă foarte grea”, a declarat politicianul într-un interviu pentru TRIBUNA, citat de unimedia.info.

Igor Dodon a menționat că Moldova traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii. Potrivit lui, este vorba nu doar despre dificultăți economice, ci și despre o criză politică profundă.

„Principalul motiv constă în distrugerea treptată a instituțiilor democratice. În ultimii ani au fost închise zeci de mijloace de informare în masă, iar instrumentele de urmărire penală sunt tot mai des folosite ca mijloc de presiune asupra opoziției. Orice voce critică sau opinie diferită este percepută ca inacceptabilă. Drept rezultat, întregul sistem de guvernare s-a concentrat într-un singur centru decizional, la președinta Maia Sandu. Și ea nu mai ascultă nici vocea opoziției, nici opinia societății, nici, după cum arată ultimele evenimente, poziția unor membri ai propriei sale echipe”, a subliniat el.

Liderul socialiștilor a afirmat că tocmai din acest motiv încep să se vadă primele semne că actualul model de guvernare începe să dea erori serioase.

„Demisia prim-ministrului nu este un episod izolat, ci rezultatul contradicțiilor acumulate în interiorul sistemului de putere. Nu exclud că aceasta nu va fi ultima demisie de acest fel.

În paralel, situația socio-economică continuă să se deterioreze. Prețurile și tarifele cresc, nivelul de trai scade, datoria publică atinge valori record, iar economia devine tot mai dependentă de creditele externe în loc să se dezvolte prin producția internă, creșterea exporturilor și atragerea investițiilor”, a adăugat Dodon.

Sursă
unimedia.info logounimedia
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