Dodon: Opoziția a cerut demisii în sectorul energetic și reducerea tarifelor
Sub presiunea opoziției, în Parlamentul Republicii Moldova au avut loc audieri publice cu participarea reprezentanților Ministerului Energiei, ANRE și companiei Energocom, dedicate situației din sectorul energetic.
Despre aceasta a declarat liderul PSRM, Igor Dodon, menționând că opoziția a prezentat o serie de cerințe menite să crească transparența și să reducă cheltuielile pentru cetățeni, scrie actualitati.md.
Printre cerințe au fost menționate:
- demisia ministrului Energiei, a conducerii Energocom și a tuturor responsabili pentru achizițiile de gaze naturale;
- asigurarea transparenței totale în achizițiile de gaze și energie electrică;
- demonopolizarea pieței gazelor;
- renunțarea la majorarea TVA pentru gaze și energie electrică;
- limitarea salariilor conducătorilor companiilor energetice de stat.
„Vom insista asupra implementării acestor măsuri pentru a asigura transparența, reducerea tarifelor și protejarea intereselor cetățenilor”, a declarat Dodon.
Potrivit politicianului, deciziile în domeniul energetic trebuie luate ținând cont de interesele consumatorilor și să nu conducă la o povară suplimentară pentru populație.