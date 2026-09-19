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Infotag.md logoInfotag
19 Septembrie 2026, 12:15
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Dodon: Nu mergem pe același drum cu actuala conducere a Uniunii Europene

Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), deputatul Igor Dodon, a criticat conducerea Uniunii Europene și actualele autorități moldovenești, despre care susține că acționează la indicațiile acesteia.

Dodon: Nu mergem pe același drum cu actuala conducere a Uniunii Europene.
Dodon: Nu mergem pe același drum cu actuala conducere a Uniunii Europene.

El consideră că republica „nu va deveni membră a UE într-un viitor previzibil”, scrie infotag.md

Despre acest lucru el a scris pe canalul său de Telegram, subliniind că Moldova „trebuie să aibă propria cale - să fie prietenă și să facă comerț cu toți, pornind, înainte de toate, de la propriile interese naționale”.

Potrivit lui, „majoritatea noilor măsuri cerute de Bruxelles, pe care PAS le promovează acum «pe bandă rulantă» prin Parlament, contravin intereselor naționale ale Moldovei și vor avea consecințe grave în multe domenii - de la economie și politica în domeniul migrației până la securitatea națională”. 

„Mai mult decât atât, actualii lideri ai UE, în frunte cu Ursula von der Leyen, vor să transforme Uniunea Europeană într-o federație, să preia competențele naționale ale statelor membre și să le subordoneze complet birocrației de la Bruxelles”, consideră Dodon.

El a subliniat că „cu o asemenea conducere a Uniunii Europene, care, pe deasupra, înarmează Moldova pentru a folosi țara noastră în scopurile sale geopolitice împotriva Rusiei, nu mergem pe același drum”.

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