Dodon: Majorarea actuală a tarifului la gaze nu va fi ultima.

Liderul PSRM, Igor Dodon, consideră că majorarea actuală a tarifului la gaze nu va fi ultima și acuză autoritățile de lipsa unor soluții pentru reducerea prețului.

Potrivit acestuia, sancțiunile și obligațiile față de Uniunea Europeană nu le permit autorităților să poarte negocieri cu Federația Rusă privind achiziția de gaze. Dodon consideră că doar „alegerile parlamentare anticipate” pot schimba situația, scrie unimedia.info.

Potrivit lui Dodon, aproximativ 60–66% din tariful final reprezintă prețul de achiziție al gazului, iar restul de 30–35% revin transportului, distribuției, taxelor și altor cheltuieli.

„Trebuia să ne trezim primăvara, când gazul costa 350, și atunci să-l achiziționăm din timp prin contracte la termen sau futures”, a declarat el.

Fostul șef de stat susține că reprezentanții Energocom i-au confirmat în Parlament că societatea nu a achiziționat din timp volumele necesare de gaze, deși anterior a declarat că a asigurat stocuri până în septembrie.

„Nu au cumpărat. Ei au fost în Parlament și i-am întrebat. Europa a achiziționat în primele șase luni ale anului curent gaze și petrol în valoare de 12 miliarde de euro. Atunci apare întrebarea privind nivelul lor de profesionalism. Adică, fie cumperi gaz mai ieftin când prețurile din Europa sunt mici, fie îl achiziționezi la timp când prețul este mic, fie te duci și îl cumperi de la ruși. Nu vor să meargă la ruși. Deși le-am spus: Europa a achiziționat în prima jumătate a anului gaze și petrol în valoare de 20 de miliarde de euro. Iar când noi, opoziția, spunem: „Domnule ministru al Energiei, discutați cu rușii”, ni se răspunde: „Europenii nu ne permit”. Gaz ieftin, autoritățile noastre nu mai au de unde să cumpere”, a declarat Dodon.

În opinia sa, tariful poate fi redus prin diminuarea cheltuielilor de transport și distribuție, prin anularea TVA-ului la gaze și prin reducerea unor alte cheltuieli incluse în tarif.

„Există câteva componente asupra cărora se poate interveni ca să scadă prețul. În primul rând — transportul și distribuția. (...) Al doilea component important — taxele. Dacă vedem o problemă de creștere a prețului, atunci să anulăm TVA-ul. Acest lucru va permite să reducem tariful încă aproximativ cu 10–12%. Al treilea component — cheltuielile regulatorului. Ele intră în costul total al tarifului. Măcar să știe oamenii că nu plătesc salarii de 100 de mii de lei.

Au eliminat 2–3 lei din cheltuieli pentru salarii, taxe și au rămas încă 3–4 lei. Să zicem, 3–4 lei. Să-i compensăm din grantul Uniunii Europene. Grosu a spus că vor primi 2 miliarde de lei pentru ONG-uri și presa de partid. Noi avem acești 2 miliarde de lei, iar Moldova consumă 700–800 milioane de metri cubi de gaze. Compensăm 3 lei din grantul Uniunii Europene — și atunci tariful rămâne la nivelul de 14–15 lei.

Din păcate, majorarea actuală a tarifului la gaze nu va fi ultima. La puterea actuală nu există soluții și nu poate influența tariful la gaze”, a declarat liderul PSRM.

Dodon a comentat, de asemenea, declarația directorului interimar al Energocom, Eugeniue Buzatu, care anterior i-a răspuns cu replica „și calul, cândva, costa o rublă” în contextul propunerii de a reveni la achizițiile de gaze de la „Gazprom”.

„Domnul Buzatu a venit la audieri și i-am spus: „Vă permiteți declarații politice, deși politica o fac politicienii, care și dau aprecieri”. I-am spus: „Dacă aș fi în locul dumneavoastră și aș avea măcar cea mai mică posibilitate, aș fi găsit gaze”.

I-am spus și ministrului Energiei, care era prezent: „În curând voi fi la Moscova, în Rusia”.

Ei spun că nu există capacitate prin Turkish Stream. Dar dacă la noi există o astfel de posibilitate, sunteți pregătiți să purtați negocieri cu rușii ca să obțineți volumele necesare și să reduceți tarifele? — „UE ne interzice”.

Ni s-a spus că sancțiunile, la care ne-am alăturat împreună cu UE, ne interzic să purtăm negocieri cu Federația Rusă în astfel de chestiuni. La întrebarea de ce Europa poartă astfel de negocieri, nu au niciun răspuns. (...) Doar alegerile parlamentare anticipate pot schimba ceva în Republica Moldova”, a încheiat deputatul.