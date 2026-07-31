Dodon: În UE ni se va oferi un loc undeva pe pervaz și ni se va ordona să tăcem.

Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că, în cazul în care Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, țara riscă să ajungă în situația unui stat „fără drepturi”.

„Ne primesc fără drepturi și ne arată locul. Voi sunteți în camera asta, dar voi n-aveți drepturi. Cel mai cinic, a spus-o un ministru german, a spus că noi trebuie să-i luăm fără drepturi, fără bani, ca să le arătăm la ruși și la chinezi că asta e proprietatea noastră. Deci o să ne dea un loc acolo, pe pervaz, și o să spună: „Voi tăceți, voi nu puteți să spuneți nimic. Bani n-o să vă dăm, că noi singuri n-avem bani, dar rușii să știți că asta-i „nașa poleana””, a declarat Dodon, citează unimedia.info.

Pentru ce nouă așa prietenie!?

Păi mai bine să fim în relații bune cu Europa, fără niciun fel de statut. Suntem în proces de integrare europeană pe următorii 30 de ani, ca Turcia. Am restabilit relațiile cu Rusia. Cu cine vrem avem comerț, cu cine vrem cumpărăm, vindem. Dar cu voi, da, rămânem cu Europa prieteni, în negocieri, în integrare europeană.

Ai noștri în schimb, aștia din PAS, sunt gata, să accepte orice, numai să-i bifezi că gata, voi sunteți aici.

Asta înseamnă trădarea intereselor țării. Și asta trebuie să înțeleagă, repet încă o dată, nu atât cei din PAS, că eu înțeleg foarte bine: din 55 de deputați, 30-35 sunt oameni foarte pragmatici, înțeleg tot lucrul ăsta și conjunctural lor lucrul ăsta cum le trebuie.

Eu vreau să înțeleagă oamenii care votează pentru PAS că i-au utilizat pentru alte scopuri decât ceea ce le-au promis. Poate ajunge.

Eu nu vreau să ducem nici în Est, nici în Vest. Eu vreau să rămân acasă. Eu nu vreau să mă închin nici la ruși, nici la europeni. Eu vreau cu dânșii să discut. Eu vreau să merg la Uniunea Eurasiatică în calitate de observator, să mă așez la masă fără drept de vot, observator, dar fără obligațiuni față de ei.

Eu vreau să merg la Consiliul Europei sau la Parlamentul European în calitate de observator, fără drept de vot, dar fără obligațiuni, că voi să-mi vârâți pe gât că eu sunt apropiat și trebuie să adopt niște legi.

Iacă așa guvernare noi trebuie să avem în Republica Moldova. Asta este opinia mea și eu cred că majoritatea cetățenilor sunt de acord”, a apus Igor Dodon.