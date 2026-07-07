Dodon: În 2027 trebuie să aibă loc alegeri pentru președinte, Parlament și autoritățile locale.

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, propune ca în 2027 să se desfășoare simultan alegerile pentru președinte, Parlament și autoritățile locale.

Despre aceasta a scris Dodon marți pe pagina sa de Facebook.

„Cea mai logică soluție ar fi alegerile simultane pentru președinte, Parlament și organele administrației publice locale în 2027. Acest lucru ar permite încheierea ciclului politic prelungit și formarea unui nou sistem de putere”, a declarat Dodon, transmite infotag.md.

El a motivat acest lucru prin faptul că „Moldovei îi este necesară o repornire politică”.

„Suntem convinși că singura soluție sunt alegerile parlamentare anticipate, care vor permite formarea unei noi puteri, care să se bucure de încrederea societății.

Dar cel mai important este că țării îi trebuie forțe politice capabile să negocieze în interes național. Trebuie să încetăm să ne mai uităm la interesele centrelor externe de putere. A venit timpul să punem în prim-plan interesele Republicii Moldova și ale cetățenilor săi”, a subliniat socialistul.

În opinia sa, după alegerile parlamentare anticipate, politicienii „trebuie să înțeleagă: țara este obosită de confruntările permanente”. Dodon propune, pentru a depăși confruntarea, implementarea strategiei socialiștilor „Interesul Național”.

Conform deciziei Curții Constituționale, în Moldova nu se pot combina alegeri diferite sau alegeri cu referendumuri. În plus, mandatul aleșilor poporului nu poate fi limitat în timp. Mandatele conducătorilor organelor locale de putere expiră în 2027, președintelui – în 2028, iar Parlamentului – în 2029.