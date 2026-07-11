Dodon, despre Tofan: Viitorul prim-ministru are de ales, va sluji poporului sau partidului PAS.

Fostul președinte Igor Dodon a comentat posibila numire a lui Vasile Tofan în funcția de prim-ministru și a declarat că noul șef al Guvernului trebuie să decidă dacă va sluji „poporului sau partidului PAS”.

Potrivit acestuia, viitorul premier trebuie să înceapă nu cu reducerea cheltuielilor sociale, ci cu revizuirea cheltuielilor pentru întreținerea guvernării. Dodon consideră că optimizarea trebuie să vizeze salariile funcționarilor, numărul ministerelor și proiectele unde, după cum susține el, anumiți experți primesc finanțare exagerată din granturi și credite europene, transmite rupor.md.

„Dacă se gândește la popor, premierul va trebui să facă cele mai mari reduceri, optimizări și tăieri financiare nu în bugetele sociale și de dezvoltare, ci în salariile boierești ale demnitarilor, în numărul ministerelor, în proiectele unde unii așa-numiți experți sunt finanțați exegerat din banii europeni care vin ca granturi sau credite pentru țară”, a declarat fostul președinte.

Dodon a făcut un apel ca viitorul premier să revizuiască politica de atragere a lucrătorilor din Asia, să caute soluții pentru păstrarea forței de muncă moldovenești și revenirea oamenilor din diasporă. Printre alte priorități, el a menționat revizuirea reformei administrativ-teritoriale, sprijinul pentru fermieri și producătorii locali, diversificarea exporturilor, inclusiv pe piețele estice, precum și problemele ecologice, inclusiv secarea Nistrului, defrișările și poluarea aerului și a fântânilor.

Separat, Dodon a declarat că noul premier trebuie în primele săptămâni de activitate să viziteze Comratul și Tiraspolul pentru a discuta reducerea tensiunilor politice, iar cea mai mare provocare pentru Tofan, Dodon a numit capacitatea „de a nu deveni dependent de PAS și Maia Sandu”.

Potrivit lui Dodon, dacă viitorul premier va acționa în interesul puterii, nu al cetățenilor, el se poate confrunta cu presiuni sociale și cereri de demisie.

„Dacă oamenii vor simți că prim-ministru face jocul puterii politice în detrimentul cetățenilor simpli, el va fi impus prin presiune socială să-și dea demisia și va purta ștampila de galben care din nou a suferit eșec și a trădat poporul”, a declarat fostul președinte.

La final, Dodon s-a adresat personal către Vasile Tofan.

„Dacă domnul candidat nu este gata să-și asume un mandat exclusiv pentru popor, e mai bine pentru el nici să nu intre în jocul politic al regimului pas&Sandu, ca să nu fie apoi dat afară, arătat cu degetul și învinuit de toate relele. Să nu uite, domnul Vasile Tofan, că PAS și Maia trec, dar țara și memoria colectivă rămân”, a declarat Dodon.

PAS a anunțat anterior că îl va propune pe Vasile Tofan pentru funcția de premier. Candidatura urmează să fie discutată în cadrul consultărilor cu președinta Maia Sandu după demisia Guvernului condus de Alexandru Munteanu.