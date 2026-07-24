Dodon, despre Musteață: Acesta nu este un motiv pentru demisie.

Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a susținut decizia lui Radu Musteață de a demisiona din funcția de ministru al Agriculturii.

„Consider că este o prostie să ataci o persoană doar pentru că a făcut parte din mai multe partide politice. Faptul că cineva a fost membru al unui partid nu poate fi un motiv pentru demisie. Cred că aceasta este o problemă foarte serioasă”, a declarat Dodon, transmite agora.md.

Reamintim că dimineața zilei de 24 iulie, premierul Vasile Tofan a anunțat demiterea ministrului Agriculturii, Radu Musteață. Acest lucru s-a întâmplat la doar două zile după aprobarea Guvernului Tofan.

În declarațiile sale publice, Radu Musteață a respins acuzațiile legate de apartenența sa politică, afirmând că nu a făcut niciodată parte din acel partid.