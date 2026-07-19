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unimedia.info logounimedia
19 Iulie 2026, 12:14
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Dodon: Dacă gazul se scumpește până la 21 de lei, vom ieși la proteste

Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că opoziția este pregătită să organizeze proteste, dacă tariful la gazul natural va crește până la 21 de lei pe metru cub.

Dodon: Dacă gazul se scumpește până la 21 de lei, vom ieși la proteste.
Dodon: Dacă gazul se scumpește până la 21 de lei, vom ieși la proteste.

Potrivit acestuia, cetățenii sunt revoltați de posibila creștere a prețurilor, iar singura soluție în această situație o consideră organizarea alegerilor parlamentare anticipate și demisia actualei puteri, transmite unimedia.info.

„Este o batjocură. Cu acești băieți din PAS nici măcar Tofan nu poate să se descurce, nimeni”, a declarat Dodon.

Potrivit lui, locuitorii țării percep negativ intenția autorităților de a majora tariful la gaz.

„În timpul mandatului meu prezidențial cumpăram gaz rusesc la prețul de 200–250 de dolari pentru o mie de metri cubi. Atunci, pentru populație, un metru cub costa mai puțin de 5 lei, iar reprezentanții PAS spuneau că este scump. Astăzi, ei cumpără același gaz rusesc prin intermediari europeni cu 500 de dolari pentru o mie de metri cubi și vor să majoreze tariful până la 21 de lei”, a declarat liderul PSRM.

Dodon a subliniat că formațiunea sa politică este pregătită să protesteze „prin toate mijloacele legale”, pentru a obține, după cum spune, dreptate.

De asemenea, a făcut din nou apel la organizarea alegerilor parlamentare anticipate și a cerut demisia Guvernului, Parlamentului și președintelui, afirmând că țara are nevoie de o „putere responsabilă” care să readucă Moldova pe calea dezvoltării normale.

Sursă
unimedia.info logounimedia
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