Dodon: Dacă gazul se scumpește până la 21 de lei, vom ieși la proteste.

Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că opoziția este pregătită să organizeze proteste, dacă tariful la gazul natural va crește până la 21 de lei pe metru cub.

Potrivit acestuia, cetățenii sunt revoltați de posibila creștere a prețurilor, iar singura soluție în această situație o consideră organizarea alegerilor parlamentare anticipate și demisia actualei puteri, transmite unimedia.info.

„Este o batjocură. Cu acești băieți din PAS nici măcar Tofan nu poate să se descurce, nimeni”, a declarat Dodon.

Potrivit lui, locuitorii țării percep negativ intenția autorităților de a majora tariful la gaz.

„În timpul mandatului meu prezidențial cumpăram gaz rusesc la prețul de 200–250 de dolari pentru o mie de metri cubi. Atunci, pentru populație, un metru cub costa mai puțin de 5 lei, iar reprezentanții PAS spuneau că este scump. Astăzi, ei cumpără același gaz rusesc prin intermediari europeni cu 500 de dolari pentru o mie de metri cubi și vor să majoreze tariful până la 21 de lei”, a declarat liderul PSRM.

Dodon a subliniat că formațiunea sa politică este pregătită să protesteze „prin toate mijloacele legale”, pentru a obține, după cum spune, dreptate.

De asemenea, a făcut din nou apel la organizarea alegerilor parlamentare anticipate și a cerut demisia Guvernului, Parlamentului și președintelui, afirmând că țara are nevoie de o „putere responsabilă” care să readucă Moldova pe calea dezvoltării normale.