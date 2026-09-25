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unimedia.info logounimedia
25 Septembrie 2026, 16:00
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Dodon anunță când ar putea fi desfășurate proteste împotriva tarifelor mari

Igor Dodon a declarat că sunt posibile proteste masive din cauza creșterii prețurilor la gaz. Liderul socialiștilor a comunicat că acțiunile ar putea începe la sfârșitul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie.

Dodon anunță când ar putea fi desfășurate proteste împotriva tarifelor mari.
Dodon anunță când ar putea fi desfășurate proteste împotriva tarifelor mari.

Potrivit acestuia, protestele trebuie să aibă loc fără steaguri de partid, informează unimedia.info.

„În ultimele zile sunt foarte multe întrebări despre când vom ieși la proteste. Ieri am discutat acest lucru cu unii colegi din opoziție. Vreau să vă informez că examinăm posibilitatea începerii protestelor masive la sfârșitul lunii octombrie – începutul lunii noiembrie. Acestea trebuie să aibă loc fără steaguri de partid. Oamenii trebuie să iasă singuri, problema este aceeași pentru toți.

Gazul costă deja aproape 26 de lei. Cu o asemenea abordare a „galbenilor”, prețul de 35–40 de lei pentru un metru cub este doar o chestiune de timp.

Trebuie să ieșim la proteste, pentru că altfel ei nu înțeleg”, a declarat Igor Dodon.

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