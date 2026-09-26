Dodon a îndemnat Rusia să nu lanseze drone deasupra Moldovei.

Liderul Partidului Socialiștilor (PSRM), Igor Dodon, a îndemnat Rusia să oprească survolurile dronelor deasupra Moldovei.

Răspunzând la întrebarea unei jurnaliste de ce nu se adresase anterior Moscovei cu o astfel de solicitare, politicianul a declarat: «Iată, acum am cerut», transmite tv8.md.

„Le cer rușilor să nu lanseze drone deasupra Moldovei. Dar acest lucru nu depinde de mesajul meu, de mesajul Maiei Sandu sau al altcuiva”, a declarat Dodon într-o ediție specială a emisiunii „Întreabă Ghețu la Parlament”.

Potrivit liderului PSRM, încetarea zborurilor dronelor depinde de evoluția războiului din Ucraina. El a subliniat că condamnă apariția dronelor în spațiul aerian al Moldovei, însă consideră contradictorie poziția celor care critică astfel de incidente, dar susțin concomitent Ucraina.

„Aceasta depinde de cât de repede se va încheia războiul din Ucraina. Dacă e să fim corecți, cei care condamnă aceste drone, și eu le condamn, dar, spre deosebire de alții, eu cer încetarea imediată a războiului din Ucraina. Pe de o parte, ei condamnă dronele care ajung aici, iar pe de altă parte susțin Ucraina ca să lupte. Ori una, ori alta”, a declarat Dodon.

În dimineața zilei de 24 septembrie, Ministerul Apărării a anunțat că patru drone au pătruns în spațiul aerian al Moldovei. Din considerente de securitate, autoritățile au suspendat temporar zborurile în nordul țării.

Una dintre drone a căzut și a explodat pe un câmp în apropierea satului Cernița, raionul Florești. O alta s-ar fi prăbușit, probabil, în zona Camenca, pe malul stâng al Nistrului. La Tiraspol, această informație nu a fost comentată.

În plus, în raionul Briceni, patrula de frontieră a descoperit fragmentele unei alte drone. Fragmentele au fost găsite la circa 1,7 km de frontiera de stat cu Ucraina.