Dodon a cerut autorităților să facă publice contractele de gaze și să explice creșterea tarifelor.

Președintele PSRM a venit cu critici la adresa declarațiilor prim-ministrului Vasile Tofan, care a îndemnat opoziția să dea dovadă de responsabilitate în contextul instituirii regimului de alertă sporită în sectorul energetic.

Pe canalul său Telegram, socialistul Igor Doon a menționat că „responsabilitatea, în primul rând, trebuie să o poarte chiar puterea”, transmite infotag.md.

El a declarat că Guvernul a clasificat contractele privind achiziția de gaze naturale, iar documentele referitoare la achizițiile din 2023–2024 au dispărut din arhivă. Politicianul susține că acest fapt a fost reflectat în raportul Curții de Conturi și s-a întrebat de ce cetățenilor nu le-au fost prezentate până în prezent documentele respective.

Liderul socialiștilor a atras, de asemenea, atenția asupra creșterii poverii financiare asupra populației. Potrivit acestuia, în pofida unor volume de consum al energiei electrice aproape neschimbate, în 2025 locuitorii Republicii Moldova au plătit pentru aceasta cu 6 miliarde de lei mai mult decât cu un an înainte.

„Dacă luăm în calcul și cheltuielile pentru gazul natural, sarcina suplimentară a depășit 9,5 miliarde de lei, dintre care peste 6 miliarde de lei revin energiei electrice și peste 3,3 miliarde de lei — gazului. Dacă prim-ministrul este într-adevăr pregătit pentru un dialog deschis, atunci trebuie să prezinte în Parlament contractele de achiziție a gazului și să explice la ce prețuri și în ce condiții statul a procurat resursele energetice”, a declarat Dodon.

Declarațiile au fost făcute în contextul discuțiilor privind situația din sectorul energetic și al introducerii de către Guvern a regimului de alertă sporită. Politicianul insistă asupra unei transparențe mai mari a deciziilor autorităților în domeniul achizițiilor de resurse energetice și al politicii tarifare.