Dinu Plîngău: Viitorul premier trebuie să fie capabil să negocieze cu toate segmentele sociale.

Procesul de identificare a unui candidat la funcția de prim-ministru trebuie să fie unul amplu, bazat pe consultări extinse cu diferite categorii ale societății, spune deputatul Dinu Plîngău.

Potrivit parlamentarului PAS, viitorul premier trebuie să fie capabil să negocieze cu toate segmentele sociale, în contextul reformelor dificile care urmează, informează ipn.md.

Potrivit deputatului din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate, noul șef al Guvernului are nevoie de abilități de comunicare și negociere pentru a obține sprijinul societății și al mediului de afaceri în procesul de implementare a reformelor.

„Republica Moldova are nevoie de un premier capabil să negocieze cu toate păturile sociale, în contextul reformelor complicate anunțate. Fără comunicare, fără negocieri cu mediul de afaceri, este greu să realizezi ceva. Credibilitatea PAS-ului e mai joasă acum decât atunci când a venit la putere. Acum trebuie să explice suplimentar oamenilor ce vor să facă, care este proiectul de țară și de ce avem nevoie de unele măsuri mai dure”, a spus Dinu Plîngău în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova.

De asemenea, parlamentarul consideră că desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru nu ar trebui să se limiteze la consultările politice, ci să includă opiniile reprezentanților mai multor categorii sociale.

„Identificarea unui candidat la funcția de prim-ministru trebuie să înglobeze un spectru mai larg de consultări, mediul academic, societate civilă, presă. Avem nevoie de mai multe discuții ca societate la acest subiect. Chiar dacă PAS are o majoritate confortabilă pentru numirea unui prim-ministru opinia reprezentanților raioanelor, a mediului de afaceri, a societății civile, trebuie luată în considerare”, a mai spus Dinu Plîngău.

Premierul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia la sfârșitul săptămânii trecute. Potrivit legii, președinta Maia Sandu convoacă partidele parlamentare la consultări, iar în urma acestora desemnează un nou candidat la funcția de prim-ministru.