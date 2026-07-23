Deputatul PAS Alexandr Trubca și-a depus mandatul: Locul său va fi preluat de Roman Roșca.

Parlamentul a luat act de demisia deputatului din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Alexandr Trubca. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței de joi a organului legislativ.

Președinta comisiei juridice parlamentare pentru numiri și imunități, Veronica Roșca, a precizat că în declarația de demisie nu este menționat motivul plecării, transmite rupor.md.

„Fiecare are dreptul să demisioneze fără a indica motivul”, a declarat deputata.

Următorul candidat de pe lista de deputați supleanți ai PAS este ministrul mediului Gheorghe Hajder, însă acesta a refuzat mandatul pentru a continua activitatea în Guvern.

Astfel, mandatul vacant va reveni lui Roman Roșca, care ocupă funcția de secretar de stat în Biroul politici de reintegrare.

Alexandr Trubca a anunțat renunțarea la mandatul de deputat după scandalul legat de o investiție imobiliară în comuna Trușeni. Deputatul a declarat că proiectul este legal și nu creează un conflict de interese, însă consideră că activitatea sa economică afectează imaginea și încrederea în partidul pe care îl reprezintă.