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unimedia.info logounimedia
25 Septembrie 2026, 14:00
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Deputatul Novac a aprins în biserică lumânări pentru „încheierea războiului și o iarnă blândă"

Prim-ministrul Vasile Tofan i-a îndemnat pe cetățeni să se roage pentru încheierea războiului din Iran și pentru o iarnă blândă. Apelul a fost lansat în contextul crizei energetice cu care se confruntă Republica Moldova.

Deputatul Novac a aprins în biserică lumânări pentru „încheierea războiului și o iarnă blândă".
Deputatul Novac a aprins în biserică lumânări pentru „încheierea războiului și o iarnă blândă".

„Așa cum a recomandat prim-ministrul Vasile Tofan, prima măsură anticriză este să aprindem o lumânare. Noi, pentru orice eventualitate, am dublat să fie două”, a declarat Novac, potrivit unimedia.info.

„Măsura anticriză este în desfășurare. Acum vom vedea rezultatele, dacă domnul Tofan a avut dreptate sau nu. Suntem cetățeni responsabili. Avem încredere în prim-ministrul Republicii Moldova”, a adăugat deputatul.

Amintim că, la începutul săptămânii, în Parlament, în timpul discuțiilor privind introducerea stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic, premierul i-a îndemnat pe moldoveni să aprindă o lumânare la biserică și să se roage atât pentru o iarnă blândă, cât și pentru încheierea războiului din Golful Persic.

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