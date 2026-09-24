Deputații au înaintat 80 de propuneri la proiectul politicii fiscale pentru 2027

În urma dezbaterilor asupra proiectului în lectura a doua în Parlament, deputații au înaintat propuneri pentru proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pentru anul 2027.

Până în prezent au fost depuse circa 80 de amendamente. O parte dintre inițiativele prezentate de deputați din diferite fracțiuni parlamentare se dublează, scrie logos-pres.md

În primul rând, în legătură cu majorarea prețurilor la combustibil, se propune o creștere mai lentă a cotelor accizelor pentru motorină. În acest context, merită menționat că anterior prim-ministrul Vasile Tofan, vorbind în Parlament, a admis reducerea cotelor TVA și accizelor.

O altă propunere, legată de prețurile la resursele energetice, vizează majorarea limitelor de consum al gazelor naturale, la care se aplică cota TVA de 8%, de la 150 m³ la 250 m³ pe lună, precum și ale energiei electrice, scutite de TVA cu drept de deducere, de la 100 kWh la 200 kWh.

În al doilea rând, cele mai frecvente sunt propunerile privind cotele impozitelor. Astfel, se propune menținerea cotei impozitului pe venit din creșterea de capital la nivelul de 6%. Reamintim că, potrivit proiectului de lege, începând de anul viitor, Ministerul Finanțelor propune dublarea acesteia – până la 12%.

Propunerea de menținere a cotei TVA de 8% pentru producția zootehnică în stare naturală, în greutate vie, producția vegetală și horticolă a fost formulată în mod repetat în cadrul consultărilor publice și este firesc că aceasta și-a găsit locul printre amendamentele deputaților. În proiectul de lege se propune majorarea cotei TVA până la 12%.

Există o propunere de majorare până la 24% a cotei impozitului pe venit pentru persoanele juridice care desfășoară activități financiare și de asigurare, prevăzute în secțiunea K CAEM.

O altă propunere vizează Legea privind efectuarea decontărilor bănești în numerar. Deputații propun, încă o dată, atenuarea prevederilor acesteia.

De asemenea, se propune majorarea cuantumului scutirii pentru persoanele aflate la întreținere de la 9900 la 15 000 de lei și a scutirii personale pentru persoanele cu dizabilități de la 34620 de lei la 45000 de lei.