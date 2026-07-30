Deputat PAS, de la tribuna Parlamentului: Vreau să vă spun că nu consum vodcă.

Deputata PAS, Marcela Adam a declarat, de la tribuna Parlamentului, că nu consumă vodcă. Astfel, ea a răspuns la speculațiile apărute în spațiul public, inclusiv pe unele canale de Telegram, potrivit cărora ar consuma alcool.

„Vreau să vă spun că nu consum vodcă. Iar dacă voi o preferați, atunci să știți că am să lupt pentru drepturile fiecărui cetățean din această țară și inclusiv pentru drepturile dumneavoastră, ca să aveți acest drept, să beți orice vă doriți”, s-a adresat Marcela Adam opoziției”, s-a adresat Marcela Adam reprezentanților opoziției, informează unimedia.info.

În debutul ședinței plenare din 30 iulie, deputata PAS Marcela Adam a anunțat că a sesizat mai multe instituții naționale și internaționale, după incidentele din ședința trecută a Parlamentului, pe care le califică drept „discurs al urii, discriminare și degradare morală”. Parlamentara susține că a informat, printre altele, Consiliul pentru egalitate, Avocatul Poporului, Inspectoratul General al Poliției și Oficiul Consiliului Europei la Chișinău.

„Ceea ce s-a întâmplat în această sală la ședința trecută a fost nu doar o simplă ieșire necontrolată și nici folclor politic parlamentar, a fost un discurs al urii, al discriminării și al degradării morale. Nu poți pretinde că aperi cetățenii, în timp ce umilești oamenii. Nu poți vorbi despre valori, femei și copii în timp ce promovezi misoginia, homofobia și intoleranța”, a declarat Adam.

Reacția vine după ședința Parlamentului din 28 iulie, când deputatul „Democrația Acasă”, Alexandr Verșinin a intervenit în timpul examinării proiectului de lege privind alinierea cadrului normativ la standardele aplicabile organismelor de promovare a egalității.

La finalul intervenției, înainte ca președintele ședinței să-i întrerupă microfonul, Verșinin s-a adresat unei deputate din majoritatea PAS cu replica: „Doamnă, scoateți vodca de pe masă.”