Deputat PAS: Cererea Energocom de majorare a prețului gazului este justificată.

Deputatul PAS Adrian Băluțel a declarat că solicitarea companiei Energocom de majorare a tarifelor la gazele naturale este justificată: „Prețul pe piețele internaționale este mult mai mare și trebuie să ne adaptăm la acesta”.

La întrebarea dacă partidul PAS este de acord cu această majorare a tarifelor, Băluțel a răspuns: „Trebuie să așteptăm poziția ANRE. Da, creșterea este semnificativă, dar, din păcate, este justificată. Tariful anterior a fost calculat ținând cont de faptul că prețurile pe piață vor scădea. Totuși, vedem că criza din Orientul Mijlociu nu s-a atenuat, ci, dimpotrivă, s-a agravat. Acest lucru a dus la o creștere considerabilă a prețurilor gazului pe piețele internaționale și trebuie să ne adaptăm la acest fapt”, transmite unimedia.info.

„Acum trebuie să așteptăm decizia ANRE, să vedem în ce măsură se va putea atenua situația, iar din partea noastră să stabilim în ce volum vom putea acorda compensații. Domnul Tofan a declarat deja că compensațiile vor fi neapărat acordate”, a adăugat deputatul.

Reamintim că prețul gazului natural poate crește până la 20,93 lei pe metru cub. Energocom a înaintat Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) o solicitare de ajustare a prețurilor reglementate pentru furnizarea gazului natural pentru anumite categorii de consumatori finali.