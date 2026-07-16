Democrația Acasă i-a înmânat lui Tofan o listă cu șapte cerințe în cadrul consultărilor.

Fracțiunea „Democrația Acasă”, după consultările de astăzi cu candidatul la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a cerut înlocuirea funcționarilor care, în opinia partidului, nu și-au demonstrat competența și integritatea.

În primul rând este vorba despre ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, transmite rupor.md.

Reprezentanții fracțiunii au declarat că la întâlnire nu li s-a prezentat programul viitorului guvern și componența cabinetului de miniștri. Prin urmare, lui Tofan i-au fost transmise șapte cerințe pe care partidul le consideră prioritare.

Fracțiunea l-a acuzat pe Bolea de eșecuri în gestionarea agriculturii și a criticat situația din construcția drumurilor. În special, au fost aduse acuzații privind utilizarea unui strat prea subțire de asfalt, monopolizarea pieței și cheltuirea fondurilor bugetare.

„Democrația Acasă” susține că după discuția cu Tofan a rămas impresia că Bolea ar putea fi demis. Partidul consideră că o astfel de decizie va arăta dacă candidatul la funcția de prim-ministru a primit puterea de a forma guvernul în mod independent.

Dintre celelalte cerințe ale fracțiunii se numără reforma administrației publice, reducerea birocrației, audit independent al fondurilor de stat și externe, lupta împotriva contrabandei, drogurilor și criminalității organizate. Partidul a cerut, de asemenea, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, agriculturii și investițiilor, efectuarea numirilor în instituțiile de stat pe bază de concursuri deschise și elaborarea unui plan pentru revenirea cetățenilor din diasporă.

Totodată, reprezentanții fracțiunii au comunicat că nu au primit de la Tofan răspunsuri clare privind planurile sale de dezvoltare și finanțare a agriculturii.

„Până acum domnul Tofan a demonstrat doar abilități de Napoleon. Sperăm că va reuși să ducă totul la bun sfârșit, deoarece astăzi a încercat să discute cu toți într-o singură zi și să ia decizii radicale pentru îmbunătățirea vieții. Altfel, vom suspecta că deciziile nu le ia Napoleon, ci Josephine”, au declarat reprezentanții fracțiunii.

„Democrația Acasă” nu a anunțat încă dacă va susține noul guvern. Fracțiunea intenționează să-și anunțe poziția la ședința Parlamentului, unde va avea loc votul asupra cabinetului lui Tofan.