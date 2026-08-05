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rupor.md logorupor
5 August 2026, 13:46
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Delegația afgană va rămâne în Republica Moldova până la 7 august: MAE nu cunoaște planurile acestora

Reprezentanții guvernului taliban au primit vize moldovenești și pot rămâne în țară până pe 7 august, dar Ministerul Afacerilor Externe nu știe ce vor face în acest timp.

Delegația afgană va rămâne în Republica Moldova până la 7 august: MAE nu cunoaște planurile acestora.
Delegația afgană va rămâne în Republica Moldova până la 7 august: MAE nu cunoaște planurile acestora.

Anunțul a fost făcut de șeful Ministerului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi.

„Nu vă pot spune, deoarece, din punctul nostru de vedere, este o delegație neoficială”, a răspuns ministrul la întrebarea jurnaliștilor, informează rupor.md.

Popșoi a comunicat că, de la începutul anului 2026, Moldova a eliberat aproximativ 130 de vize cetățenilor din Afganistan. Circa 120 dintre acestea au fost vize de tranzit și au fost destinate transferului prin Aeroportul Chișinău.

Separat, ministrul a comentat verificarea circumstanțelor în care reprezentanții Ministerului afacerilor agricole din Afganistan au obținut vize. Potrivit acestuia, la luarea deciziei au participat un angajat tehnic al MAE și șeful direcției de profil. Întregul lanț urmează să fie analizat de comisia de disciplină.

„Din informațiile preliminare, nu a existat absolut nicio încălcare a legislației. Procedurile au fost respectate întocmai, însă ne convingem din nou că există o diferență între legalitate și oportunitate. În această situație, un acord suplimentar ar putea, fără îndoială, să ajute”, a declarat Popșoi.

Șeful MAE a adăugat că funcționarii trebuie să țină mai bine cont nu doar de latura juridică a deciziilor, ci și de oportunitatea lor politică. Totodată, el ;i-a exprimat speranța că angajații Ministerului Agriculturii și MAE au acționat cu intenții bune. Primii au încercat să ajute agricultorii moldoveni să își extindă exporturile, iar cei din urmă au urmat procedurile de viză stabilite.

Delegația a sosit după o solicitare a unei companii moldovenești interesate de livrări de produse agricole în Afganistan. Guvernul Republicii Moldova a declarat că nu recunoaște conducerea talibană a țării și nu intenționează întâlniri oficiale cu reprezentanții acesteia. Premierul Vasile Tofan a numit aprobarea vizitei „o greșeală rușinoasă și inacceptabilă”, comisă din cauza lipsei unei evaluări politice și diplomatice necesare.

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