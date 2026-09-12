De la începutul lunii septembrie, site-urile guvernamentale se confruntă cu întreruperi și atacuri cibernetice.

De la începutul lunii septembrie, resursele web guvernamentale ale Republicii Moldova se confruntă cu indisponibilitatea temporară a unor servicii și atacuri cibernetice.

Despre prima problemă, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) a informat la 2 septembrie. Erau raportate dificultăți tehnice care puteau afecta temporar disponibilitatea sau funcționarea unor servicii, transmite logos-pres.md.

În această săptămână, pe 9 septembrie, STISC a anunțat din nou indisponibilitatea temporară a mai multor resurse web de stat. Echipele tehnice ale serviciului au început operativ lucrările de restabilire a funcționalității acestora. Ulterior, instituția a comunicat că accesul la resursele web de stat a fost restabilit complet, iar acestea funcționează în regim normal.

Totuși, ieri, 11 septembrie, STISC a declarat că unele resurse web de stat au fost supuse unui atac DDoS (Distributed Denial of Service). Astfel de atacuri au cauzat dificultăți sau indisponibilitatea temporară a site-urilor pentru utilizatori.

Specialiștii tehnici ai STISC au întreprins măsurile necesare pentru a reduce consecințele atacului și pentru a restabili funcționarea normală a resurselor afectate. Instituția promite să ofere informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează.

Totodată, STISC nu precizează care anume site-uri de stat au fost supuse atacului.