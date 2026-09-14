De la conferințe de presă la TikTok: Hajder schimbă formatul de comunicare cu cetățenii.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, utilizează activ rețelele sociale pentru comunicarea cu publicul.

În locul tradiționalelor conferințe de presă și declarații oficiale, el publică videoclipuri filmate în timpul deplasărilor de serviciu, precum și materiale despre viața sa de zi cu zi, relatează protv.md.

Potrivit lui Hajder, acest format permite transmiterea mai rapidă a informațiilor către cetățeni.

„Online-ul este o modalitate de a ieși foarte rapid și de a transmite un mesaj practic în timp real”, a declarat ministrul.

În timpul deplasărilor de serviciu, Hajder filmează materiale video direct la fața locului. Pentru pregătirea clipurilor, echipa sa redactează din timp textele, iar în timpul filmărilor ministrul repetă de câteva ori anumite fragmente.

Într-unul dintre episoadele filmării, Hajder a fost nevoit să facă mai multe duble din cauza greșelilor din text și a modificării formulărilor.

„Colegii mei îmi pregătesc o schiță. Sunt situații în care avem multe duble, sunt situații în care reușim din prima”, a povestit ministrul.

Pentru filmări sunt utilizate diferite locații de lucru. Astfel, unul dintre videoclipuri a fost înregistrat în timpul unei vizite la o plantație tânără de salcâm. După verificarea locului, ministrul a pregătit un nou video pentru publicare pe rețelele sociale.

„Astăzi, informația se răspândește foarte rapid și suntem obligați să ținem pasul cu acest lucru”, a remarcat Hajder.

Pe lângă materialele despre activitatea ministerului, pe paginile lui Hajder apar videoclipuri care îl prezintă în afara procesului de muncă. În special, ministrul publică clipuri despre pasiunile sale, inclusiv despre practicarea sportului și pregătirea mâncării la grătar.

„Pe lângă latura profesională, suntem cu toții oameni, avem hobby-uri”, a spus Hajder.