Daniel Ioniță: E greu postul la Chișinău pentru unii ambasadori.

Fostul ambasador al României în Moldova, Daniel Ioniță, l-a criticat pe ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch, după declarațiile sale scandaloase despre limba și religia în Republica Moldova.

Potrivit lui, încercările de a „mulțumi pe toată lumea” duc la greșeli grave.

„E greu postul la Chişinău pentru unii ambasadori! Mai ales atunci când poate de dragul „corectitudinii politice” (ca să nu spun din motive de agendă ascunsă) vrei să-i împaci pe toți. Nu poți, și greșești lamentabil, scrie fostul ambasador al României la Chișinău, Daniel Ioniță, pe pagina sa de Facebook, transmite deschide.md.

„Istoria noastră multi milenară a lăsat răni adânci, nevindecate și neasumate plenar (din vechime și până în prezent), Pactul Ribbentrop-Molotov, deși a fost condamnat la nivel politico- diplomatic, produce încă efecte, iar realitățile geopolitice în zona noastră au fost, sunt și vor fi complexe.

Adevărul însă trebuie spus: pe cele două maluri ale Prutului suntem același popor, vorbim aceeași limbă, avem aceleași obiceiuri și tradiții, ne rugăm la același Dumnezeu și de la Roma ne tragem! Și în România și în actuala Republică Moldova avem minorități etnice și religioase, care se bucură de respectul și recunoștință majorității. Ca organizare statală, nu suntem federații, sau state cu imigrație masivă din afara Europei, în care să se aplice conceptul de națiune civică. Ca ambasador, chiar și al unei țări importante, să crezi sau să spui altceva e o cel puțin … inadecvare.

Cum e totuși posibil ca periodic să fie importantă tema identitară în Republica Moldova? Experiența personală îmi spune că rănile nu s-au vindecat și sunt încă mulți care nici n-au interesul să se vindece.

„Homo moldovanus sovieticus” a fost un experiment de succes, prin care moldovenilor din stânga Prutului li s-a spus de Moscova-URSS, în special după 1945, că sunt un popor diferit (și ales!) față de cei din dreapta Prutului, cultivându-li-se în paralel două sentimente: unul de superioritate față de România (sunteți mai buni decât românii, care au fost corciți în istorie de popoarele migratoare, în timp ce voi ați rămas puri, adevărații răzeși ai lui Ștefan cel Mare!) și unul de inferioritate - de data asta față de Rusia (sunteți doar unul dintre multele și măruntele popoare din măreața și glorioasa Uniune Sovietică, vă aflați la margine de imperiu și trebuie să ne fiți nouă, rușilor, recunoscători că v-am făcut și vouă un loc la masă noastră îmbelșugată, vă dăm gaz ieftin și vă consumăm merele și vinurile!).

De la independența Republicii Moldova, din 1991, din păcate această mentalitate nu numai că a rămas în mintea unora, dar și s-a perpetuat, îmbrăcând însă alte haine, mai sofisticate lingvistic („națiune civică moldovenească”, prin care se dorește, de fapt, scoaterea elementului de identitate românească din Republica Moldova).

Reamintim că în spațiul public a izbucnit un scandal după declarația ambasadorului Germaniei în Moldova, Hubert Knirsch, care a pus sub semnul întrebării afirmația că Republica Moldova și România au aceeași limbă și religie.