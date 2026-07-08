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moldova1.md logomoldova1
8 Iulie 2026, 20:52
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Curtea Constituțională va pronunța pe 9 iulie o decizie privind competențele Găgăuziei

Curtea Constituțională a încheiat examinarea sesizării privind competențele Găgăuziei.

Curtea Constituțională va pronunța pe 9 iulie o decizie privind competențele Găgăuziei.
Curtea Constituțională va pronunța pe 9 iulie o decizie privind competențele Găgăuziei.

Decizia va fi anunțată mâine. Disputa, reamintim, vizează legalitatea dreptului autorităților autonomiei de a alege șefii administrațiilor locale ale poliției, justiției și SIS. De asemenea, este vorba despre legalitatea competențelor Adunării Populare a Găgăuziei de a organiza și desfășura alegeri regionale. La Curtea Constituțională s-a adresat Ministerul Justiției, transmite moldova1.md.

Instituția consideră că o serie de norme legislative nu corespund Constituției. În special, este vorba despre dreptul Adunării Populare de a alege componența Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei și de a stabili data alegerilor. Unul dintre argumente constă în faptul că Adunarea Populară în acest caz ar putea obține influență politică asupra conducerii organelor de stat, care trebuie să fie independente. La Comrat nu sunt de acord cu aceasta.

Ieri, reprezentanții Adunării Populare au cerut suspendarea examinării cererii la Curtea Constituțională, depunând o solicitare pentru verificarea legalității unor norme din Codul electoral. Însă li s-a refuzat acest lucru.

Sursă
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