Curtea Constituțională va examina pe 7 iulie sesizarea privind alegerile din Găgăuzia.

Curtea Constituțională va examina, pe 7 iulie, sesizarea Ministerului Justiției privind verificarea constituționalității mai multor prevederi din legislația Găgăuziei referitoare la organizarea alegerilor.

În special, judecătorii urmează să stabilească dacă Adunarea Populară are competența de a aproba componența autorității electorale centrale din Comrat, transmite moldova1.md.

Potrivit deputatului Alexandr Stoianoglo, dacă înainte de ședința Curții Constituționale, Adunarea Populară va forma organul electoral și va demara procedura alegerilor, atunci poate să nu mai fie nevoie de intervenția instanței. El a precizat că, pentru aceasta, legislativul regional trebuie să se întrunească în ședință și să adopte o soluție de compromis, agreată cu autoritățile centrale.

În caz contrar, mecanismul de desfășurare a alegerilor în Găgăuzia poate fi revizuit.

Criza legată de alegeri a apărut după refuzul autorităților locale de a aplica prevederile noului Cod Electoral al Republicii Moldova. Deși mandatul Adunării Populare a expirat în noiembrie 2025, alegerile nu au fost organizate la timp. Datele stabilite pentru votare — 22 martie și 21 iunie 2026 — au fost anulate de instanțe din cauza încălcărilor la formarea organului electoral.

Ministerul Justiției solicită, de asemenea, Curții Constituționale să verifice prevederile privind competențele Adunării Populare în ceea ce privește aprobarea membrilor organului electoral, precum și participarea acesteia la numirea conducătorilor subdiviziunilor teritoriale ale unor structuri de stat, inclusiv Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și Serviciul de Informații și Securitate.

De menționat separat că, după anularea ședinței din 2 iunie, în cadrul căreia urma să fie examinat mecanismul de compromis pentru desfășurarea alegerilor, președintele interimar al Adunării Populare, Nicolae Ormanji, și-a dat demisia. Îndeplinirea atribuțiilor sale a fost temporar încredințată lui Gheorghe Leiciu.