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logos.press.md logologos
3 August 2026, 11:50
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Curtea Constituțională a decis că stimulentele pentru amalgamare sunt constituționale

Curtea Constituțională a respins sesizarea consiliului local al satului Șestaci din raionul Șoldănești, prin care administrația a contestat modul de acordare a sprijinului financiar localităților care participă la amalgamare.

Curtea Constituțională a decis că stimulentele pentru amalgamare sunt constituționale.
Curtea Constituțională a decis că stimulentele pentru amalgamare sunt constituționale.

Consiliul local din Șestaci a aprobat că mecanismul în vigoare este nedrept, deoarece stimulentele financiare din Fondul pentru amalgamarea voluntară pot fi obținute doar de acele localități care au decis să înceapă procedura de unificare. Potrivit reprezentanților autorităților locale, un astfel de sistem creează presiune financiară asupra comunităților și poate transforma opțiunea voluntară într-o decizie dictată de necesitatea de a obține resurse suplimentare, informează logos-press.md.

Curtea Constituțională nu a fost de acord cu aceste argumente și a ajuns la concluzia că normele contestate nu încalcă principiul autonomiei locale.

După cum se menționează în hotărârea instanței, mijloacele Fondului pentru unirea voluntară nu reprezintă o sursă comună de finanțare pentru toate unitățile administrativ-teritoriale, ci constituie un instrument financiar temporar special, creat anume pentru sprijinirea procesului de unificare și a localităților care participă la acesta.

Instanța a mai indicat că acordarea stimulentelor financiare tocmai participanților la procesul de unificare corespunde scopului mecanismului creat, deoarece astfel de localități își asumă sarcini, cheltuieli și obligații suplimentare legate de implementarea reformei.

Astfel, Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea consiliului local din Șestaci pentru examinare ulterioară și a menținut în vigoare regulile existente privind acordarea stimulentelor financiare în cadrul unificării voluntare a localităților.

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