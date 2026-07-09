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deschide.md logodeschide
9 Iulie 2026, 16:30
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Curtea Constituțională a admis sesizarea Ministerului Justiției privind atribuțiile Găgăuziei

Curtea Constituțională a admis sesizarea depusă de Ministerul Justiției și a declarat neconstituționale unele prevederi din Legea privind statutul special al autonomiei.

Curtea Constituțională a admis sesizarea Ministerului Justiției privind atribuțiile Găgăuziei.
Curtea Constituțională a admis sesizarea Ministerului Justiției privind atribuțiile Găgăuziei.

Adunarea Populară din Găgăuzia nu va putea aproba componența Consiliului Electoral Central din autonomie. Astfel, a fost declarată neconstituțională sintagma „şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor” din articolul 13, aliniatul 3, litera „d” din Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, transmite deschide.md.

După intrarea în vigoare a deciziei, Adunarea Populară va păstra competențele de numire, organizare și desfășurare a alegerilor deputaților Adunării Populare, precum și de numire a alegerilor în organele administrației publice locale ale autonomiei.

De asemenea, Curtea Constituțională a declarat neconstituțională norma care prevedea includerea conducătorilor direcțiilor Comitetului Executiv al Găgăuziei în componența colegiilor ministerelor și departamentelor Republicii Moldova.

La fel, șefii Direcției de Justiție, Direcției de informații și securitate și Direcției afacerilor interne vor fi numiți și eliberați din funcție de autoritățile centrale, fără a ține cont de avizul și propunerile Adunării Populare.

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