Cuiumju: Trebuie majorate volumele de consum de gaze și energie electrică la cota obișnuită de TVA

„Partidul Nostru” a propus un amendament la politica bugetar-fiscală pentru anul 2027, care prevede majorarea limitei de consum pentru aplicarea facilităților fiscale la energia electrică și gazele naturale.

Serviciul de presă al formațiunii a comunicat acest lucru, scrie infotag.md.

Amendamentul prevede majorarea plafonului de consum al energiei electrice de la 100 la 200 kWh, iar al gazelor naturale — de la 150 la 250 de metri cubi, pentru aplicarea TVA-ului nu la cota de 20%, ci la cea preferențială de 8%.

Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a motivat inițiativa prin faptul că plafoanele stabilite în proiectul de lege „nu țin cont de numărul persoanelor care locuiesc într-o gospodărie și pot crea o povară suplimentară pentru familii”.

„Nu putem stabili aceleași plafoane pentru o persoană și pentru o familie numeroasă, mai ales când energia electrică a devenit deja atât de scumpă. Politica fiscală trebuie să țină cont de situația reală a familiilor și de ceea ce își pot permite oamenii”, consideră el.

Parlamentarul a amintit că plafonul este stabilit pentru un singur punct de consum, indiferent dacă acesta este utilizat de o persoană sau de o familie formată din patru, cinci sau mai multe persoane.

„Orice povară fiscală suplimentară se reflectă direct asupra buzunarelor oamenilor. Partidul Nostru va insista asupra unor soluții echitabile, care să permită reducerea presiunii financiare asupra fiecărei gospodării”, a subliniat deputatul.