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agora.md logoagora
14 Iulie 2026, 09:02
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Cuiumju solicită verificarea costului auditului datoriei Moldovagaz față de Gazprom

Deputatul „Partidului Nostru”, Constantin Cuiumju, a declarat că se va adresa Procuraturii Generale pentru a solicita verificarea costului real al auditului datoriei companiei „Moldovagaz” față de „Gazprom”.

Cuiumju solicită verificarea costului auditului datoriei Moldovagaz față de Gazprom.
Cuiumju solicită verificarea costului auditului datoriei Moldovagaz față de Gazprom.

Într-un video publicat pe Facebook, el a indicat o discrepanță între cheltuielile reale de 800.000 de euro, confirmate de Agenția Proprietății Publice (APP), și suma de peste 1,1 milioane de euro despre care a vorbit anterior fostul ministru al energiei, Victor Parlicov, scrie agora.md.

La rândul său, Victor Parlicov a declarat că Cuiumju face „declarații politice”, subliniind că el a fost responsabil de utilizarea rezultatelor auditului, nu de încheierea contractului. În același timp, „Moldovagaz” a comunicat că auditul a fost comandat de Agenția Proprietății Publice.

Potrivit răspunsului APP, primit de Constantin Cuiumju, serviciile de audit prestate de companiile Wikborg Rein Advokatfirma AS și Forensic Risk Alliance & Co Limited au costat 800.000 de euro.

În opinia deputatului, există diferențe semnificative între informațiile oficiale privind costul auditului datoriei istorice a „Moldovagaz” și declarațiile publice ale fostului ministru al energiei Victor Parlicov, care vorbea despre un cost mai mare al verificării.

Victor Parlicov a declarat că nu s-a ocupat de încheierea contractului pentru audit și nu deține detalii despre această chestiune.

„Contractul fusese deja semnat, dar nu acoperea toate cheltuielile. Am văzut rezultatele și am fost responsabil de ceea ce vom face cu concluziile acestui audit. Totuși, contractul a fost încheiat de Agenția Proprietății Publice. Nu cunosc detalii”, a spus fostul ministru al energiei.

În plus, Cuiumju a afirmat că datoria față de „Gazprom” este presupus incorect reflectată în raportările contabile ale „Moldovagaz”, unde figurează întreaga sumă a datoriei – 709 milioane de dolari. În același timp, Guvernul recunoaște o datorie de doar 8,6 milioane de dolari. În opinia deputatului, statul folosește această schemă pentru a obține venituri fiscale mai mari.

„Moldovagaz”, la rândul său, a comunicat că suma de 709 milioane de dolari este cuprinsă în actele de conciliere semnate de „Moldovagaz” și „Gazprom” și a refuzat să comenteze poziția Guvernului.

„Este absurd să plătești taxe pe datorii. Nici nu vreau să comentez acest lucru”, a declarat Parlicov.

Guvernul Republicii Moldova recunoaște datoria istorică față de „Gazprom” doar în valoare de 8,6 milioane de dolari din suma totală solicitată de concernul rus. Această cifră a fost stabilită în urma unui audit internațional independent comandat de autoritățile de la Chișinău.

În 2023, atunci ministrul energiei Victor Parlicov declara că costul total al auditului a fost de aproximativ 1,1 milioane de euro, explicând creșterea cheltuielilor prin efectuarea unor cercetări suplimentare, ceea ce a făcut ca suma finală să fie mai mare decât cea anunțată inițial.

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