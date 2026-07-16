Cuiumju: Cerem o examinare transparentă a cererii Energocom privind majorarea tarifelor.

Deputatul „Partidului Nostru”, Constantin Cuiumju, a cerut explicații publice privind solicitarea companiei Energocom de majorare a tarifelor la gazele naturale.

El consideră că compania include în calcule un preț de achiziție a gazului mult mai mare decât cotațiile actuale de pe bursele europene, transmite infotag.md.

Potrivit deputatului, Energocom justifică necesitatea revizuirii tarifelor printr-un preț prognozat de achiziție de 623,54 euro pentru 1.000 de metri cubi de gaz. Însă cotațiile de pe burse sunt astăzi de 450–452 euro.

„Gazul pentru consumatorii casnici la un preț de aproximativ 21 de lei pe metru cub, deși în Europa prețurile sunt mult mai mici? Energocom cere majorarea tarifelor, pornind de la prețul prognozat de achiziție de 623,54 euro pentru 1.000 de metri cubi, în timp ce cotațiile de pe bursele europene sunt în jur de 450–452 euro pentru 1.000 de metri cubi”, a declarat Cuiumju.

El a amintit că în 2025, Energocom anunța că a contractat 45,7% din volumul necesar de gaz, promițând o politică de achiziții care să asigure consumatorilor prețuri avantajoase.

„Anul trecut compania declara că a contractat deja 45,7% din volumul necesar de gaz și promitea o strategie de achiziții avantajoasă pentru consumatori. Dar astăzi cere majorarea tarifelor”, s-a arătat indignat deputatul.

El consideră că Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică trebuie să analizeze transparent solicitarea Energocom și să ofere societății explicații despre modul în care a fost calculat prețul propus.

„Vom vedea dacă regulatorul va aproba cererea companiei de majorare a tarifelor la gaz. În condițiile în care conducerea Energocom și membrii Consiliului de Administrație al ANRE declară anual venituri de peste 1 milion de lei, cetățenii au dreptul să ceară explicații și rezultate concrete”, a concluzionat parlamentarul.