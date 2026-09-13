CSP respinge acuzațiile lui Igor Grosu privind protejarea procurorilor de rea-credință.

Între Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a izbucnit un conflict public.

Subiectul a fost discutarea procesului de evaluare externă a procurorilor în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” din 9 septembrie, scrie rupor.md.

În cadrul emisiunii, prezentatorul TV Alex Cozer a declarat că în Consiliu „circa șase membri ridică foarte drăguț mâinile” pentru numirea procurorilor care nu au trecut verificarea integrității. Igor Grosu a susținut această idee, acuzând instituția de sabotaj și de subminarea încrederii în reforma justiției.

„Mesajul meu este adresat stimați procurori din CSP. Când, în mod repetat, vin recomandări de nepromovare, iar CSP continuă să insiste asupra poziției sale, acest lucru subminează încrederea în instituție și în vetting, în care am investit atât de multe resurse. Când breasla ridică un zid, se unește și își susține colegii chiar și atunci când există suspiciuni… Stimați membri ai CSP, vă rog să vă asumați responsabilitatea pentru deciziile nepopulare”, a declarat președintele Parlamentului.

În replică, Consiliul Superior al Procurorilor a calificat o asemenea retorică drept inadmisibilă. Instituția a subliniat că respectă dreptul la libertatea de exprimare, însă condamnă folosirea de către demnitari a unui ton disprețuitor în spațiul public.

„Astfel de formulări precum «vreo șase membri ridică mâinile», «stimați procurori din CSP» și «breasla ridică un zid» reduc nejustificat instituția la originea profesională a unei părți dintre membrii săi și devalorizează exercitarea dreptului de vot”, se spune în declarația CSP.

Consiliul a amintit despre normele legislației și despre hotărârea Curții Constituționale, potrivit cărora concluziile Comisiei de Vetting nu predetermină automat verdictul final al instituției.

„Consiliul nu este chemat să confirme formal fiecare concluzie a Comisiei, ci este obligat să își exercite eficient competențele legale și să adopte propriile decizii motivate, în baza întregului dosar. Exercitarea acestor competențe nu reprezintă nicio acțiune împotriva Comisiei, nicio abatere de la procesul de evaluare externă”, au concluzionat reprezentanții instituției, îndemnând participanții la discuție să respecte instituțiile.