Crețu, după ce numele său a apărut într-un articol Zdg: Nu am nicio legătură cu MAN.

Actorul și influencerul Emilian Crețu a venit cu o reacție, după ce numele său a fost menționat într-un articol publicat de Ziarul de Gardă despre averea consilierului municipal MAN Ion Onța, reținut într-un dosar de escrocherie.

Într-un video publicat pe rețelele sociale, Crețu s-a declarat nemulțumit de faptul că a fost asociat cu acest caz și a negat că ar avea vreo legătură cu partidul sau cu automobilul menționat în articol, transmite stiri.md.

„Ziarul de Gardă, vă rog din toată inima, cu toată stima și respectul pentru ceea ce faceți, să nu mai folosiți numele meu în toate schemele și prostiile făcute de altcineva”, a declarat Emilian Crețu.

Actorul a respins informațiile potrivit cărora ar deține un BMW Seria 7 din 2020 și a afirmat că nu are nicio legătură cu Mișcarea Alternativa Națională (MAN).

„Nu am nimic, nu am niciun BMW Seria 7 din 2020, nu am nicio legătură cu MAN, pentru că la astfel de postări apar comentarii de genul: Iată din ce trăiește și din ce treucă mănâncă Emilian Crețu”, a spus acesta.

Totodată, Crețu a declarat că toate veniturile sale provin din activitatea profesională și a negat că ar fi beneficiat vreodată de bani din politică.

„Vă rog să mă credeți, nu am nimic cu acest partid. Nu mănânc din nicio troacă. Tot ce am și tot ce mănânc este din banii mei, din munca mea. Nu am luat în viața mea niciun leu politic de la nimeni”, a afirmat actorul.

Acesta a mai spus că este deranjat de comentariile apărute în mediul online și a cerut ca numele său să nu mai fie asociat cu astfel de subiecte.

„Vă rog frumos, nu mai folosiți numele meu în scheme și în tot felul de povești. Vă rog din toată inima. Îți este și greață de câte comentarii citești și, oricum, se găsește cineva care spune: Iată din ce treucă mănâncă. Nu mănânc din nicio treucă. Mănânc din munca mea”, a conchis Emilian Crețu.

Reacția vine după ce Ziarul de Gardă a scris că, pe un cont de pe o platformă de anunțuri asociat consilierului municipal Ion Onța, figurau mai multe bunuri scoase la vânzare, inclusiv un BMW Seria 7, fabricat în 2020, descris în anunț drept „automobilul lui Emilian Crețu”.

În același material, publicația a relatat că pe contul respectiv erau scoase la vânzare și alte bunuri de lux, printre care un Mercedes GLS Maybach de 290.000 de euro, un telefon Vertu de 20.000 de euro, o statuie evaluată la 5.000 de euro, precum și mai multe imobile.

Reamintim că Ion Onța a fost reținut în cadrul unui dosar penal. Potrivit anchetei, el a convins doi investitori să îi transfere în mai multe tranșe 155.000 de euro, promițând un randament anual de 20% din investițiile în proiecte imobiliare. Prejudiciul estimat în dosar depășește 3 milioane de lei. Ancheta continuă, iar inculpatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.