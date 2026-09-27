Creșterea tarifelor la gaz scoate opoziția la proteste.

Partidele de opoziție au anunțat acțiuni de protest pe fundalul majorării tarifelor la gazele naturale.

Sâmbătă, 26 septembrie, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a organizat un flashmob în fața clădirii Guvernului, relatează logos-press.md.

Președinta PCRM, Diana Caraman, a declarat că Guvernul trebuie să prezinte măsuri concrete în cazul unei noi creșteri a prețurilor la gaze și combustibil.

„În loc să le ceară oamenilor să se roage pentru o iarnă blândă, Guvernul PAS trebuie să spună concret ce măsuri va lua dacă gazele și combustibilul se vor scumpi și dacă familiile nu vor putea plăti facturile”, a declarat Caraman.

Luni, 28 septembrie, va avea loc o nouă acțiune – în fața sediului Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Reprezentanții partidului „Democrația Acasă” au declarat că se opun deciziei de majorare a prețului la gazele naturale cu 6 lei pe metru cub. Aceștia i-au îndemnat pe cetățenii afectați de creșterea tarifelor să se alăture acțiunii și să ceară revizuirea deciziei, precum și explicații privind fundamentarea economică a acesteia.

La proteste a îndemnat și președintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu.

„Tariful la gaze și energie electrică depinde de două componente — de cotațiile de pe piața externă și de furturile din interiorul țării. Veniți luni, la ora 10:00, la ANRE”, a scris Chicu.

Menționăm că, în cadrul ședinței publice a Consiliului de administrație al ANRE, programată pentru luni, 28 septembrie, vor fi revizuite tarifele la gazele naturale și energia termică. Anterior, solicitările respective au fost depuse de Energocom, Termoelectrica și CET Nord.