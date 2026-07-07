Costiuc: Sandu are deja un candidat la funcția de premier, însă amână desemnarea acestuia.

Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că președinta Maia Sandu are deja un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Însă ea amână desemnarea acestuia deoarece nu este sigură că va obține susținerea tuturor celor 55 de deputați ai majorității parlamentare.

„Vă spun un secret mare. Maia Sandu are candidat la funcția de premier, dar până nu i-a grămădit și nu i-a convins pe toți cei 55 de deputați să voteze pentru candidatul Maiei Sandu, nu al PAS-ului, nu are logică și sens să faci consultări. Pentru că după consultări trebuie să vii cu nominalizarea”, a declarat Costiuc, citat de omniapres.md.

Potrivit acestuia, șefa statului ar putea desemna chiar acum un candidat la funcția de premier, însă evită acest pas deoarece se teme că acesta nu va obține votul Parlamentului.

„Poate să-l nominalizeze. Numai că știe că nu o să treacă prin Parlament”, a afirmat liderul Democrația Acasă.

Costiuc susține că problema nu ar fi lipsa unui candidat, ci existența unor grupuri de interese în interiorul guvernării.

„Nu-i poate împăca pe grupurile care au dat de gustul banului public. Milioane, miliarde. Maia, curaj, dă-i cu primul candidat, o fi Tofan, o fi acesta din Parlament, o fi „Holodnîi” – nu mai contează cum îl cheamă pe premier”, a spus politicianul.

Acesta a afirmat că, în opinia sa, nici fostul premier Alexandru Munteanu nu ar fi deținut puterea reală în Executiv.

„Cum n-a contat nici că Munteanu a fost premier. Puterea reală n-a fost la Munteanu. Au fost grupurile care decid soarta țării, nu premierul”, a declarat Costiuc.

Liderul Partidului Democrația Acasă i-a cerut președintei Maia Sandu să înainteze candidatura la funcția de prim-ministru chiar dacă aceasta riscă să nu fie votată.

„Dacă nu o să voteze primul candidat, o să-l voteze pe al doilea. Dacă nu o să-l voteze pe al doilea, o să-l punem pe altul. Dar dacă nu vă duce capul și creați destabilizare, haideți la alegeri anticipate. Să decidă poporul dacă mai vrea o guvernare majoritară PAS sau s-a săturat de majoritatea voastră”, a spus Costiuc.

Deocamdată, Președinția nu a comentat aceste declarații.