Costiuc: PAS a ignorat recepția organizată de Ambasada SUA.

La 1 iulie, conducerea PAS a ignorat invitația Ambasadei SUA și nu a participat la recepția organizată cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite, a declarat deputatul Vasile Costiuc.

Potrivit acestuia, la recepția festivă nu au fost nici Maia Sandu, nici Igor Grosu, nici deputații din PAS. A fost prezent doar Alexandru Munteanu, care după câteva zile și-a dat demisia, informează mlive.md.

„Cu câteva zile în urmă, au fost cu toții la recepția organizată de Ambasada Italiei, însă la Ambasada SUA nu au venit, de parcă ar fi fost Ambasada Rusiei”, a declarat Costiuc în cadrul emisiunii „Fedorova Time”.

Costiuc susține, de asemenea, că în Moldova vine un grup FBI care va investiga modul în care au fost cheltuiți banii contribuabililor americani. Potrivit deputatului, după „verișoaragate” pot urma și alte surprize.