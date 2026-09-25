Costiuc: Până și Spînu a rămas uluit de schemele actuale cu gazul.

Potrivit liderului partidului „Democrația Acasă", publicația lui Andrei Spînu arată că „acum se fură de trei ori mai mult la gaz decât în 2022".

Fostul ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a reacționat la solicitarea Energocom de majorare a tarifului la gazele naturale pentru consumatorii casnici până la circa 26,25 lei pentru un metru cub, relatează unimedia.info.

„Am văzut solicitarea Energocom privind majorarea tarifului. De asemenea, am văzut unele comentarii referitoare la situația din sectorul energetic și nu am putut să nu-mi amintesc de anul 2022.

Vă rog să nu mai folosiți declarații de genul „trecem printr-o perioadă fără precedent”. Comparați prețurile gazelor la bursa TTF în anii 2022 și 2026. Nu știu cum vor evolua prețurile în continuare, însă în această etapă prețul mediu anual este de trei ori mai mic. Să muncim!”, a scris Andrei Spînu.

Potrivit fostului ministru, prețul mediu al gazelor la bursa TTF în primele opt luni ale anului 2026 a constituit 448 de euro pentru 1.000 de metri cubi, în timp ce în 2022 era de 1.402 euro.

În septembrie 2026, prețul calculat constituie circa 815 euro, în timp ce în septembrie 2022 ajungea la 2.486 de euro. Totodată, Energocom solicită majorarea tarifului pentru populație de la 20,30 la 26,24 lei pentru un metru cub.

Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a numit declarația lui Spînu „o bombă” și a afirmat că din aceasta reiese că, la un preț de achiziție al gazelor semnificativ mai mic, tariful pentru populație rămâne la un nivel comparabil cu cel din 2022.

„Andrei Spînu aruncă o bombă cu gaz. El declară că prețul mediu de achiziție în 2022 a fost de trei ori mai mare decât prețul mediu de achiziție în 2026, iar prețul final pentru cetățeni în 2026 este același ca în 2022.

Actuala guvernare PAS fură de trei ori mai mult decât în 2022, doar din gazele naturale”, a scris Costiuc.

El i s-a adresat, de asemenea, lui Spînu: „Andriușa, pregătește-te de percheziții din partea lui Holodnîi și a brigăzii sale cu scheme», făcând aluzie la posibile verificări în privința fostului ministru.

Autoritățile nu au comentat deocamdată declarațiile lui Vasile Costiuc.