Costiuc: Grosu, la muncă! Să se ocupe de problemele reale ale cetățenilor.

Deputatul Vasile Costiuc susține candidatura lui Igor Grosu pentru funcția de prim-ministru.

Costiuc a declarat că pe 10 iulie reprezentanții Partidului „Democrația Acasă” sunt invitați la Președinție pentru consultări privind candidatura noului prim-ministru.

„Deocamdată nu știm cine va fi. Cred că Maia Sandu ne va anunța. Ea ne invită și atunci va comunica cine va deveni prim-ministru.

Vom veni cu toată fracțiunea parlamentară. Înainte de a intra la Președinție vă vom spune mai multe.

Reiterăm încă o dată poziția noastră: propunem pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru funcția de prim-ministru. Să se ocupe de problemele reale ale cetățenilor. Cred că știe ce îl așteaptă”, a declarat Costiuc.



