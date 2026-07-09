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9 Iulie 2026, 19:01
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Costiuc: Grosu, la muncă! Să se ocupe de problemele reale ale cetățenilor

Deputatul Vasile Costiuc susține candidatura lui Igor Grosu pentru funcția de prim-ministru.

Costiuc: Grosu, la muncă! Să se ocupe de problemele reale ale cetățenilor.
Costiuc: Grosu, la muncă! Să se ocupe de problemele reale ale cetățenilor.

Costiuc a declarat că pe 10 iulie reprezentanții Partidului „Democrația Acasă” sunt invitați la Președinție pentru consultări privind candidatura noului prim-ministru.

„Deocamdată nu știm cine va fi. Cred că Maia Sandu ne va anunța. Ea ne invită și atunci va comunica cine va deveni prim-ministru.

Vom veni cu toată fracțiunea parlamentară. Înainte de a intra la Președinție vă vom spune mai multe.

Reiterăm încă o dată poziția noastră: propunem pe președintele Parlamentului, Igor Grosu, pentru funcția de prim-ministru. Să se ocupe de problemele reale ale cetățenilor. Cred că știe ce îl așteaptă”, a declarat Costiuc.


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