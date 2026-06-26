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agora.md logoagora
26 Iunie 2026, 18:00
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Costiuc, despre majorarea salariilor demnitarilor: Deputații, pentru salariul pe care îl au, prea puțin lucrează

Liderul fracțiunii Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a susținut că ideea majorării salariilor demnitarilor, în urma actualizărilor la Legea salarizării, este „amorală”.

Costiuc, despre majorarea salariilor demnitarilor: Deputații, pentru salariul pe care îl au, prea puțin lucrează.
Costiuc, despre majorarea salariilor demnitarilor: Deputații, pentru salariul pe care îl au, prea puțin lucrează.

Acesta a susținut că nu există argumente logice care să susțină această ințiativă, deoarece deputații nu ar lucra destul pentru salariul primit, transmite agora.md.

„Să-ți majorezi salariile ca în corporațiile de top, că ești top manager și ai făcut dezvoltare economică, este amoral, cel puțin. Eu nu înțeleg care e argumentarea logică a celor care au venit cu astfel de propuneri ca la deputați să fie majorați salariile, și la președinții Parlamentului, și la președintele țării sau la prim-ministru. Eu consider că deputații pentru salarii pe care le au și așa prea puțin lucrează”, a declarat Vasile Costiuc.

Noua lege a salarizării, aflată în consultări, propune majorarea salariilor în mai multe domenii din sistemul bugetar, inclusiv pentru funcționarii publici.

Salariile din sectorul public ar putea crește în medie cu 10–30%, iar în educație majorările sunt estimate la aproximativ 15% din toamnă. Asta a afirmat ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, cu referire la actualizările la Legea salarizării.

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