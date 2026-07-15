Costiuc critică salariile de la ASP. Mircea Eșanu: E extrem de ușor să arunci cu cifre.

Directorul ASP, Mircea Eșanu, a încasat în 2025 un salariu de 1,38 milioane de lei. Acest fapt a stârnit critici din partea deputatului Vasile Costiuc, care a calificat salariile din instituție drept „nesimțite”.

Deputatul Partidului „Democrația Acasă” a criticat veniturile anuale de 700.000-800.000 de lei declarate de mai mulți angajați ai instituției. Într-o reacție, Eșanu a calificat spusele parlamentarului drept o manipulare bazată pe prezentarea cifrelor fără explicarea activității și responsabilităților angajaților instituției, scrie tv8.md.

Într-un videoclip publicat pe rețelele sociale, Costiuc a prezentat mai multe declarații de avere și interese personale ale conducerii și angajaților ASP, acuzând existența unor „salarii nesimțite în instituțiile de stat”.

„Vorbim despre ASP, una dintre cele mai mari structuri de stat, care eliberează buletinele, certificatele. Colegii mei mi-au pregătit două mape. Una este cu șefii și conducerea. Dar mi-au atras atenția asupra unei informații: mama, feciorul și nora”, a precizat Vasile Costiuc.

Referindu-se la veniturile directorului instituției, Costiuc a menționat: „Mircea Eșanu, șeful ASP. Pentru că eu pot să vă arăt aici Consiliul Agenției. Așa arată conducerea ASP. Uitați-vă câți directori și câte direcții sunt. Și fiecare direcție are șef și șefi adjuncți. Mircea Eșanu - 1.382.000 de lei. Soția, la Consiliul Audiovizualului”.

Deputatul s-a arătat nemulțumit de faptul că unii funcționari ar încasa anual între 700.000 și peste un milion de lei, în timp ce profesorii, medicii și polițiștii primesc salarii mult mai mici.

„Apoi, iată concluzia pe care vreau să v-o spun. Sigur că pentru polițiști nu o să ajungă salarii. O să fie 8.000 de lei. Pentru medici nu o să ajungă salarii. O să fie 10.000–12.000 de lei. Pentru profesori nu o să ajungă salarii”, a adăugat Vasile Costiuc.

Într-o postare pe Facebook, directorul ASP, a ironizat acuzațiile deputatului Vasile Costiuc privind salariile angajaților ASP. Acesta a calificat declarațiile parlamentarului drept un „spectacol de cabinet” și l-a descris „creator de conținut (...) unde se chinuie să adune vizualizări, de parcă pentru asta ar fi remunerat în Parlamentul R. Moldova”.

Directorul ASP susține că majoritatea angajaților menționați de Costiuc sunt specialiști în domeniul tehnologiilor informaționale, iar salariile acestora trebuie să fie suficient de competitive pentru ca instituția să poată atrage și păstra personal calificat.

„Este extrem de ușor să arunci cu cifre, fără ca să intri în esența lucrurilor și să manipulezi opinia publică atunci când singur nu ai făcut nimic concret în viață și nu ai construit absolut nimic de la zero în țara în care locuiești. Din păcate, dl deputat nici măcar nu s-a obosit să mă întrebe cine sunt aceste persoane de la Agenția Servicii Publice, cu ce se ocupă, cum sunt justificate salariile pe care le primesc. Majoritatea specialiștilor nominalizați de dumnealui drept persoane care au salarii „nesimțite” sau „uriașe” activează, de fapt, în domeniul IT”, a scrie Eșanu.

În ceea ce privește propriul salariu, Eșanu a precizat că formula de remunerare prevăzută în contractul său nu s-a modificat din anul 2021. Aceasta include trei salarii medii pe instituție și un spor de 50% pentru complexitatea activității.

„Și o dată cu salariul mediu a crescut proporțional și salariul meu, și asta preponderent în ultimii doi ani. Nu umflat, dar proporțional cu creșterea performanțelor ASP și veniturilor tuturor colegilor mei din agenție”, a subliniat șeful ASP.

Mircea Eșanu și-a exprimat regretul că unii deputați ar manipula opinia publică și ar alimenta ura și agresivitatea în societate, în loc să elaboreze politici publice care să contribuie la majorarea salariilor profesorilor, medicilor, polițiștilor, pompierilor și ale altor angajați din sectorul public.