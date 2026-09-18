Costiuc, către Cernăuțeanu: Polițistul acuzat de soția sa de violență e demis sau suspendat?.

Costiuc i-a adresat întrebări lui Cernăuțeanu, după ce o interpretă și-a acuzat soțul, șef din cadrul INSP, de violență.

Deputatul Vasile Costiuc, liderul partidului „Democrația Acasă”, a declarat că a rămas „stupefiat și șocat” de reacția instituțiilor de stat la dezvăluirile interpretei care și-a acuzat soțul, șef de direcție în cadrul INSP, de violență, scrie unimedia.info.

„Cernăuțeanu tace. El este demis, suspendat? Își bătea soția, a avut brățară la picior? I s-a luat arma din dotare? Nu știm. Se încearcă mușamalizarea, să se spună că nu este totul atât de grav, că el nu este subaltern direct al lui Cernăuțeanu, că Cernăuțeanu nu este vinovat. De la cine să cer răspuns — de la doamna Misail-Nichitin, în calitate de ministră de Interne, de la Cernăuțeanu, în calitate de șef al Inspectoratului General al Poliției? La cine să apeleze femeile?”, a întrebat deputatul.

„Vorbim, cântăm, acompaniem, răspundem la întrebări, trebuie să căutăm infractori. Atunci, de ce ne mai trebuie Poliția Națională? După ce am pregătit o scrisoare și o notă informativă publică, în care am prezentat detalii extrem de importante, mă așteptam să iasă un comisar și să spună: „Am reacționat, l-am rugat pe domnul deputat să vină și să ne spună ce cunoaște”, deși eu am publicat tot despre ce am vorbit și nu mai am nimic de adăugat.

Voiam să văd o anchetă inițiată de doamna ministră, dacă vreți — și de fosta ministră, care, atunci când activau la asociația La Strada, la toate întrunirile spuneau că este inadmisibil ca poliția să reacționeze la cazurile de violență și violență în familie în 5–7 minute, ci trebuie să dureze trei minute. Așa spunea atunci doamna Misail-Nichitin. Acum, când este ministră, de ce nu implementează acele recomandări pentru care insistau atât de mult când activau în ONG? Astăzi, timpul mediu de reacție la cazurile de violență în familie este de 20–25 de minute. Sunt cazuri când copilul sună la 112 și spune că tata o bate pe mama, iar poliția nu ajunge timp de 40 de minute.

Am prezentat cifre, statistici, voiam să văd o reacție adecvată a statului. Mai mult, am prezentat informații, acuzații la adresa fostului șef al acestei direcții extrem de importante, care se ocupa de protecția femeilor supuse violenței. Nu deranjează pe nimeni ceea ce am spus? Nu am văzut ca cineva din presă să-l întrebe pe Cernăuțeanu: „Ați avut un șef de direcție care își bătea femeia și împotriva căruia au fost emise două ordonanțe. L-ați chemat să răspundă în scris dacă a bătut femeia?” Este demis, suspendat? Își bătea soția, a avut brățară la picior? I s-a luat arma din dotare? Nu știm.

Avem informații că mai mulți polițiști își bat femeile, iar ele nu au curaj să vorbească. Uitați-vă ce s-a întâmplat după ce a vorbit public doamna Olga, pentru că a prins la curaj. Ce au făcut instituțiile statului? Care sunt instituțiile care trebuie să protejeze femeile în astfel de situații? Rămân perplex și șocat de reacția societății, a instituțiilor. Încearcă să se rotunjească muchiile, să spună că nu e așa grav, că nu e subalternul direct al lui Cernăuțeanu, nu e Cernăuțeanu vinovat. Eu de la cine să cer răspuns - de la dna Misail-Nichitin ca șefă a MAI, de la Cernăuțeanu ca șef al IGP? Femeile cui să se adreseze? Ce pot face eu?”, a punctat Vasile Costiuc, într-o intervenție pentru presă, după ce acum două zile a publicat dezvăluirile femeii, care-și acuză soțul polițist că a bătut-o.

Interpreta susține că a fost supusă violenței fizice din partea soțului său, care, potrivit ei, ocupă o funcție de conducere în poliție. Ea a mai declarat că a solicitat în repetate rânduri o ordonanță de protecție împotriva acestuia. Declarațiile au fost făcute publice într-un video realizat împreună cu deputatul Vasile Costiuc.

Polițistul vizat, Mihail Crivorucenco, șeful Direcției Ordine Publică a INSP, a respins acuzațiile aduse împotriva sa.