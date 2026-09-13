Costiuc, către Carp după scandal: Să vă arătați mușchii celor care au capturat statul.

Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, i-a răspuns deputatului PAS Lilian Carp după incidentul din parcarea Parlamentului, produs la scurt timp după ședința plenară.

Costiuc a declarat că intenționează să se adreseze partenerilor europeni și americani de dezvoltare, scrie unimedia.info.

„Vreau să-i întreb dacă este acceptabil ca președintele unei comisii parlamentare, responsabilă de securitatea statului, de toate structurile de securitate, să se comporte astfel față de liderii opoziției, față de familie, amenințând familia”, a declarat Costiuc într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

„Domnule președinte al comisiei, această comisie pentru securitate națională este extrem de importantă. Vreau doar să știți: metoda de intimidare pe care ați ales-o — amenințările cu violență fizică împotriva mea, a familiei mele, a fratelui meu — este măsura dumneavoastră personală disperată. Iar voi, ca putere, timp de cinci ani nu ați tras la răspundere niciunul dintre bandiții care au uzurpat acest stat, l-au capturat, au jefuit sistemul bancar. Lor să le arătați mușchii.

Ceea ce ai încercat să faci astăzi la briefing, bâlbâindu-te și spunând că știi dintr-o sursă privată că eu, într-un cerc restrâns, împreună cu fratele meu și cu încă cineva, am discutat că voi face dreptate atunci când se va schimba puterea — îți spun public, în fața tuturor: toți cei care și-au bătut joc de țară în ultimii 15 ani, iar tu te numeri printre ei, întrucât ești deja deputat de patru mandate, toți cei care au contribuit la distrugerea și sărăcirea statului vor fi trași la răspundere”, a declarat Costiuc.

Politicianul a mai comunicat că intenționează să se adreseze partenerilor externi ai Republicii Moldova.

„Vă spun public: nu este nevoie să porniți scheme de filaj și interceptare, nu este nevoie să mobilizați toată poliția pentru a mă urmări de sus cu ajutorul dronelor atunci când merg la Sadaclia. Dar acea metodă de intimidare din parcare, pe care ai decis să o folosești... Nimeni nu te aștepta acolo intenționat, discutam cu câțiva colegi.

Mă voi adresa inclusiv partenerilor noștri europeni și americani de dezvoltare și îi voi întreba dacă este acceptabil ca președintele unei comisii parlamentare, responsabilă de securitatea statului și de toate structurile de securitate, să se comporte astfel față de liderii opoziției, față de familie, amenințând familia”, a declarat Costiuc.

Anterior, în parcarea Parlamentului, după ședința plenară, a avut loc un scandal. Deputații partidului „Democrația Acasă” și deputatul PAS Lilian Carp s-au acuzat reciproc de amenințări.

"Democrația Acasă" susține că liderul partidului, Vasile Costiuc, ar fi fost amenințat cu represalii, inclusiv împotriva membrilor familiei sale, și cere investigarea celor întâmplate. La rândul său, Carp declară că a fost provocat de Costiuc și de câțiva deputați din opoziție.

Potrivit lui Carp, conflictul a început după ce Costiuc i-ar fi spus că „va veni la putere” și „va avea grijă să fie băgat la închisoare”. În replică, Carp afirmă că a spus că îi poate „răspunde bărbătește”.