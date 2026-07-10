Costiuc a venit la Președinție cu o plăcintă și a cerut „să se reducă apetitul funcționarilor”.

Au început consultările de la Președinție privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova.

Partidul „Democrația Acasă” este prima formațiune care s-a prezentat la instituție, însă a refuzat să participe la discuțiile cu președinta Maia Sandu. Liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a venit cu o plăcintă și a prezentat mai multe cerințe pentru viitorul premier, informează tv8.md.

„Așa cum am promis că vom veni la Președinție, ne-am ținut de cuvânt (...) Astăzi am venit în semn de protest cu o plăcintă mică. Vorba clasică a președintei care se plângea că plăcinta e mică. Problema Republicii Moldova e că apetitul celor care împart plăcinta a crescut uriaș de mult, iar cetățenilor de rând nu le ajunge nimic din plăcintă”, a declarat Costiuc în fața instituției.

Formațiunea a solicitat de la viitorul premier, „să aibă voință”, „să reducă apetitul celor care lucrează în instituțiile statului”, să organizeze concursuri democratice pentru ocuparea funcțiilor-cheie ale statului, „să demonteze sistemul moștenit de la Voronin și Plahotniuc” să tragă la răspundere persoanele „care au furat și compromis parcusul european” al țării și să „pună umărul la toate reformele și inițiativele care vin să schimbe viața oamenilor”.

Vasile Costiuc a mai anunțat că formațiunea sa îl va propune pe spicherul Legislativului, Igor Grosu, pentru funcția de premier.

Anterior, Grosu a declarat că o decizie legată de candidatura sa va fi luată în cadrul fracțiunii: „Eu o să tratez propunerea asta cu mare responsabilitate, dar decizia o să o luăm la fracțiune. (...) Eu nu o să pot cumula două funcții, chiar dacă aș munci numai pentru un salariu, legea nu o să îmi permită”.

Plăcinta a fost lăsată pe o masă de la intrarea în sediul Președinției, după care membrii formațiunii au părăsit instituția.