Costiuc a depistat salarii și pensii de milioane într-o instituție aflată în subordinea Ministerului Finanțelor.

Deputatul Vasile Costiuc susține că a identificat salarii și pensii de peste un milion de lei anual în cadrul Oficiului de gestionare a programelor de asistență externă, instituție aflată în subordinea Ministerului Finanțelor.

Asta după ce a analizat organigrama ministerului și declarațiile de avere ale unor angajați ai instituției, informează ziua.md.

„Pentru că am început propria noastră investigație privind salariile nesimțite și persoanele cu pile la guvernare, am analizat organigrama Ministerului Finanțelor și am descoperit lucruri care te lasă fără cuvinte. Am găsit salarii de milioane și chiar pensii de milioane. Eu nu auzisem până acum că în Republica Moldova există pensii de asemenea mărime”, a declarat deputatul.

Potrivit acestuia, oficiul are un director și trei vicedirectori. Șefa instituției ar fi declarat un salariu anual de aproximativ un milion de lei și o pensie de peste 1,3 milioane de lei anual.

Potrivit documentelor prezentate de Costiuc, și alți angajați figurează în declarațiile de avere cu salarii de sute de mii sau chiar peste un milion de lei anual, unii dintre ei beneficiind și de pensii foarte mari.

În același context, liderul Partidului Democrația Acasă a ținut să arate și cum se cheltuiesc fondurile externe, făcând trimitere la un program de investiții destinat școlilor din Republica Moldova.

„Vreau să vă dau și un exemplu legat de un program de împrumut destinat școlilor. Dintr-un credit de aproximativ 50 de milioane de euro, aproape 40 de milioane sunt prevăzute pentru studii de fezabilitate, expertize tehnice, proiectare, supraveghere, resurse umane și cheltuieli administrative. Iată cu ce se ocupă astfel de oficii. Sunt structuri parazitare care consumă resurse publice și întrețin sinecuri”, a declarat deputatul.

Până la această oră, Ministerul Finanțelor nu a comentat public declarațiile făcute de Vasile Costiuc.