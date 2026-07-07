Marți, 7 iulie, o coloană de automobile a traversat întregul oraș spre Aeroportul Internațional Chișinău.

Datorită trecerii convoiului, traficul a fost temporar restricționat pe anumite străzi din Capitală, ceea ce a provocat ambuteiaje. De asemenea, pe unele porțiuni ale drumurilor naționale, polițiștii au cerut șoferilor să se dea la marginea carosabilului pentru a permite trecerea neîngrădită a coloanei.

Convoiul președintelui Ucrainei este format din Chevrolet Suburban negre blindate, mașini de escortă, autospeciale ale poliției, o mașină a serviciului de salvare și o ambulanță.

Șoferii moldoveni au observat deja de mai multe ori presupusul convoi al lui Zelenski pe drumurile din țară.

Nu există o confirmare oficială că Vladimir Zelenski se afla într-una dintre mașini. Totuși, în aceeași zi, președintele Ucrainei a sosit la Ankara, unde participă astăzi la summitul NATO.

Potrivit informațiilor disponibile, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, folosește Aeroportul Internațional Chișinău ca nod logistic pentru vizitele internaționale, în locul Poloniei. Schimbarea rutei este legată de neînțelegeri diplomatice cu Varșovia.

Recent, Zelenski a înregistrat un mesaj către Putin de la Aeroportul Internațional Chișinău.