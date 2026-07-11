Compania americană a dispărut din declarația lui Munteanu

Alexandru Munteanu, după ce a părăsit funcția de prim-ministru, a depus o declarație în care a eliminat punctul privind deținerea companiei 4i Capital Partners LLC (SUA).

În declarația anterioară se menționa că Alexandru Munteanu deține 100% din compania 4i Capital Partners LLC, înregistrată în statul Delaware, SUA, transmite logos-pres.md.

În document se preciza că firma oferă servicii de consultanță financiară și investițională, iar valoarea cotei era estimată la 100.000 de dolari. Deținerea era indicată pe numele lui Alexandru Munteanu ca persoană fizică nerezidentă. În declarația la demisie acest activ nu mai apare, dar nici veniturile din vânzarea lui nu au fost declarate.

De asemenea, este interesant că în biografia oficială a lui Alexandru Munteanu, publicată pe site-ul Guvernului, se menționează că el este fondator și partener manager la 4i Capital Partners în Kiev, iar activitatea sa în această funcție după numirea în Guvern a fost doar suspendată.

Venitul din Guvern a fost aproape la fel de mare ca cel de la Robinhood

În noua declarație, Munteanu a indicat un venit de 12 900 de dolari, obținut din investiții prin Robinhood Securities (SUA).

Pe perioada activității în funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu a declarat un venit de 216.600 de lei, obținut de la locul principal de muncă în Cancelaria de Stat. Din această sumă, aproape 166 200 de lei reprezintă salariul, iar 50 400 de lei – indemnizații pentru deplasări.

De asemenea, în noua declarație se menționează că Alexandru Munteanu deține în continuare două terenuri agricole cu o suprafață totală de 12 ari și un apartament de 136 mp.

Informațiile despre conturile bancare nu s-au schimbat. Munteanu a indicat existența conturilor și activelor financiare în jurisdicțiile Moldovei, SUA, României, Ucrainei și Italiei, precum și investiții în titluri de valoare și fonduri, inclusiv obligațiuni ale Trezoreriei SUA și un fond de pensii Mutual of America. Valoarea titlurilor Trezoreriei SUA a crescut nesemnificativ, în timp ce investițiile în fondul de pensii Mutual of America au crescut cu aproape 90.000 de dolari.

Alexandru Munteanu deține în continuare cote în companiile ucrainene Venbest Security Services (16,5%) și JSC VGP Ruta Ukraine (21,86%).

Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru pe 3 iulie. „Când am înțeles că nu mai pot să-mi îndeplinesc atribuțiile conform principiilor și convingerilor pe care le am, am decis să plec”, a declarat Munteanu. În funcția de prim-ministru interimar a fost numit prin decret prezidențial Eugeniu Osmochescu.