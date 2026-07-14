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rupor.md logorupor
14 Iulie 2026, 07:54
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Comisia pentru întreprinderile de stat a rămas fără cvorum după demisia lui Alexandr Trubca

Deputatul Dinu Plîngău a anunțat că comisia parlamentară pentru investigarea situației la întreprinderile de stat a rămas temporar fără cvorum.

Comisia pentru întreprinderile de stat a rămas fără cvorum după demisia lui Alexandr Trubca.
Comisia pentru întreprinderile de stat a rămas fără cvorum după demisia lui Alexandr Trubca.

Aceasta după demisia deputatului Alexandr Trubca și refuzul opoziției de a participa la activitatea acesteia.

Potrivit acestuia, la următoarea ședință plenară va propune modificarea componenței comisiei, pentru ca aceasta să poată continua activitatea, scrie rupor.md.

„Comisia este alcătuită din 11 membri, șase din partea majorității parlamentare și cinci locuri destinate opoziției. În prezent, este mai dificil să se întrunească cvorumul. Motivul este refuzul opoziției și demisia domnului Trubca. Dar acest lucru nu împiedică faptul că la următoarea ședință plenară voi propune un proiect de hotărâre privind modificarea componenței acestei comisii”, a declarat Plîngău.

Deputatul a anunțat că comisia a trimis deja solicitări către Curtea de Conturi, Inspectoratul Financiar, CNA, Ministerul Finanțelor, ASP, ANI și întreprinderile de stat. Instituțiilor li s-au cerut rapoarte privind întreprinderile de stat, listele tuturor administratorilor și membrilor consiliilor de administrație, date despre veniturile acestora, procesele-verbale de numire, informații despre concursuri, remunerații și distribuirea dividendelor.

Separat, comisia a solicitat de la ASP planul de clasificare a întreprinderilor de stat pe categorii. Potrivit lui Plîngău, încă din 2023 se prevedea să se stabilească care întreprinderi sunt strategice, care aduc venituri, care trebuie restructurate, lichidate sau scoase la privatizare.

„Chiar și acum avem întreprinderi care nu ar trebui să fie întreprinderi de stat. Poate ar trebui să fie agenții, sau avem întreprinderi de stat de care nu avem nevoie și pe care doar cheltuim bani. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu acest plan, de ce nu a fost realizat și, dacă va fi oportun, probabil vom discuta cu membrii comisiei să-l facem public”, a declarat Plîngău.

Comisia a solicitat, de asemenea, de la ANI date despre plângerile și sesizările referitoare la administratorii întreprinderilor de stat și membrii consiliilor de administrație. O solicitare separată a fost trimisă către ASP privind soția fostului șef al agenției Roman Cojuhari și alte persoane care făceau parte din mai multe consilii de administrație simultan.

Plîngău consideră că, în urma activității comisiei, ar putea fi propuse modificări legislative pentru ca o persoană să poată face parte doar dintr-un singur consiliu de administrație.

Prin MoldATSA, comisia a solicitat procesele-verbale ale consiliului de administrație atât de la întreprinderea însăși, cât și de la ASP. Este vorba despre numirea membrilor consiliului, concursul pentru funcția de director și deciziile privind plățile discutate public. Plîngău a mai spus că comisia a primit zeci de sesizări privind posibile încălcări la întreprinderile de stat. Potrivit lui, cele mai multe mesaje au venit despre Metalferos, astfel că prima audiere separată va fi probabil dedicată acestei întreprinderi.

„Având în vedere că cele mai multe scrisori, cel puțin pe adresa mea personală, au venit recent despre întreprinderea Metalferos, despre care se vorbește de mult timp, am solicitat informații punctuale despre această întreprindere, începând cu 2017 și până în prezent. Probabil, dacă după restabilirea cvorumului în comisie acest lucru se va confirma, prima audiere separată privind întreprinderea va fi legată de Metalferos”, a declarat Plîngău.

Comisia parlamentară pentru investigarea situației la întreprinderile de stat a fost creată după o serie de scandaluri, inclusiv în jurul MoldATSA. Opoziția a refuzat să participe la activitatea acesteia și a anunțat un format propriu de investigare.

Alexandr Trubca a renunțat la mandatul de deputat după scandalul legat de participarea sa într-un proiect de construcție prin compania QNA-Consulting SRL.

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