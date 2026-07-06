Comisia Europeană: Demisia premierului Alexandru Munteanu nu va încetini parcursul european al R. Moldova.

Demisia prim-ministrului Alexandru Munteanu nu afectează sprijinul acordat Republicii Moldova de către Uniunea Europeană.

Totodată, Bruxelles-ul își exprimă încrederea că la Chișinău va fi format rapid un nou guvern, astfel încât țara să-și continue agenda de reforme și procesul de aderare la blocul comunitar, transmite moldova1.md.

Despre aceasta a declarat purtătorul de cuvânt oficial al Comisiei Europene, Markus Lammert.

„Luăm act de decizia prim-ministrului Alexandru Munteanu de a demisiona. Respectăm procesele constituționale și democratice ale R. Moldova și așteptăm cu interes formarea unui nou guvern”, a declarat, luni, 6 iulie, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Markus Lammert.

Potrivit Executivului European, parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova „rămâne puternic”, iar Bruxelles-ul va continua să sprijine reformele și integrarea europeană a țării, în conformitate cu voința cetățenilor.

Schimbarea premierului nu pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova și nici procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană, afirmă și eurodeputatul român Siegfried Mureșan, președintele Comisiei parlamentare de asociere UE - R. Moldova.

Potrivit acestuia, există patru garanții care susțin continuarea acestui parcurs: disponibilitatea Uniunii Europene de a sprijini aderarea Republicii Moldova, voința cetățenilor exprimată la alegerile parlamentare, prezidențiale și la referendum, existența unei majorități parlamentare pro-europene și ritmul reformelor.

„Toate aceste garanții rămân în picioare și după schimbarea prim-ministrului”, a subliniat Mureșan.

Eurodeputatul a amintit că, din 2021, Moldova a realizat progrese semnificative în desfășurarea reformelor și modernizarea statului, ceea ce o plasează printre liderii țărilor-candidate la aderarea la UE. În opinia sa, schimbarea șefului guvernului nu va încetini procesul de negociere.

Între timp, pregătirile pentru următoarea etapă a negocierilor privind aderarea continuă conform graficului aprobat. Potrivit surselor diplomatice europene, țările UE au convenit deja promovarea procedurii de evaluare pentru Clusterul 6, dedicat relațiilor externe, pentru Moldova și Ucraina.