Comisia Electorală Centrală a stabilit regulile pentru alegerile din Găgăuzia.

Comisia Electorală Centrală a aprobat astăzi regulamentele privind desemnarea și înregistrarea candidaților la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de guvernator (bașcan) al Găgăuziei.

Potrivit CEC, documentele stabilesc condițiile de desemnare a candidaților, procedura de întocmire, prezentare și verificare a documentelor pentru înregistrarea candidaților desemnați de partidele politice și blocurile electorale, precum și a candidaților independenți și a grupurilor de inițiativă, transmite moldpres.md.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost constituit Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Acesta va fi format din 15 membri. Svetlana Colesnic a fost numită președintă interimară a Consiliului. Consiliul va desfășura prima ședință cel târziu la 19 septembrie 2026. Acesta va constitui circumscripțiile electorale uninominale până la 21 septembrie, consiliile electorale de circumscripție de nivelul I – până la 26 septembrie, secțiile de votare – până la 11 octombrie 2026, iar birourile electorale ale secțiilor de votare – până la 21 octombrie.

De asemenea, Comisia a stabilit plafonul general de 36 144,09 lei, care poate fi transferat în contul „Pentru grupul de inițiativă” în susținerea unui candidat la funcția de conducător (bașcan) al Găgăuziei. În contul „Fond electoral”, concurenții la alegerile pentru funcția de bașcan vor putea transfera și utiliza suma de 3 122 416,28 lei. Mărimea creditului fără dobândă pentru aceste alegeri a fost stabilită la 50 000 de lei pentru fiecare partid politic și bloc electoral și la 10 000 de lei pentru fiecare candidat independent.

Alegerile pentru funcția de conducător al Găgăuziei și pentru cei 35 de deputați ai Adunării Populare a autonomiei vor avea loc la 15 noiembrie 2026.